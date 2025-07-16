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健康網》全植物性飲食養生加倍 國健署：補足3營養素

2025/07/16 17:31

國健署分享，菇類富含維生素D，是全植物性飲食者必須營養素之一。（資料照）

國健署分享，菇類富含維生素D，是全植物性飲食者必須營養素之一。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著全球養生觀念興起，許多人飲食上開始選擇素食、蔬食。為使全植物性飲食的民眾能吃得均衡又健康，國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享3個方法：吃足蛋白質、補充紫菜或海帶等維生素B12食物，以及菇類等維生素D食物。

茹素飲食3原則

●吃足蛋白質：蛋白質是三大主要營養素之一，若攝取不足，可能會導致生長發育遲緩、容易疲勞、免疫力下降等問題。

對蔬食者而言，能從植物性食材中攝取優質蛋白質，尤其是豆類如黃豆、毛豆、黑豆、豆包、豆干、無佳糖豆漿等，都是極佳的選擇；再搭配全穀雜糧類一同食用，如地瓜、山藥、紫米、紅豆、綠豆、南瓜等，能夠互補缺乏的必需胺基酸，提升蛋白質的營養價值。

●補足維生素B12：有助於紅血球生成與維持神經系統的正常運作，素食、蔬食者可透過攝取紫菜、海帶、藻類等維生素B12含量較高的植物性食材來補充，因此素食、蔬食者可以將這類食物適量加入平常的食譜中以達到均衡營養。

國健署表示，海帶、紫菜、藻類食物有豐富的維生素B12，能維持神經系統的正常運作。（資料照）

國健署表示，海帶、紫菜、藻類食物有豐富的維生素B12，能維持神經系統的正常運作。（資料照）

●吃夠維生素D：一般飲食狀況下，會從魚類、雞蛋攝取到維生素D，全素者則可以挑選菇類補充，像是香菇、杏胞菇、鴻禧菇等。

最後，國健署提醒，素食、蔬食是飲食的趨勢，但攝取時仍需注意飲食種類的多元和份量，才能吃得均衡又健康。

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