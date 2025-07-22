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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》膝蓋腫痛以為痛風竟染淋病 醫揭罕見病例警訊

2025/07/22 16:45

醫師表示，性病不一定從下體開始，如果有不安全性行為史，同時，關節莫名腫脹發炎，別只想到痛風或退化，也請把感染列入考量；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，性病不一定從下體開始，如果有不安全性行為史，同時，關節莫名腫脹發炎，別只想到痛風或退化，也請把感染列入考量；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕１位近50歲上班族，某天膝蓋突然腫脹，以為是痛風發作，跑去骨科看診，吃了抗發炎藥，後來甚至開始發燒，抽血之後才發現罹患淋病，沒有任何下體不適，令人意外。北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘指出，這樣的病例在臨床上極罕見，大約只有0.5%-3%的淋病患者會出現這種全身性擴散的併發症。

程威銘在其臉書粉專「程威銘醫師」發文分享，１位近50歲上班族，某天左膝突然腫脹、劇痛，以為是痛風發作，跑去骨科看診。X光看不出異常，吃了抗發炎藥，疼痛卻越來越嚴重，後來甚至開始發燒，走路困難，只好到急診。醫師懷疑感染，安排住院、抽血與抽關節液。結果檢驗報告出來，病人嚇到不敢相信，在他的關節液裡發現了淋病奈瑟菌（Neisseria gonorrhoeae），他被診斷為「淋病性關節炎（Disseminated Gonococcal Infection, DGI）」。

這個案例最讓人錯愕的是，病患從頭到尾完全沒有尿道分泌物、排尿灼熱，甚至沒有任何下體不適。病患說：「如果不是膝蓋痛到住院，可能一輩子都不知道自己感染過淋病。」幸好病患住院接受靜脈抗生素治療，病情穩定下來。

事實上，程威銘說，這樣的病例在我們臨床上相當罕見，大約只有 0.5%-3% 的淋病患者會出現這種全身性擴散的併發症。而其中，約1/3完全沒有泌尿道症狀。當細菌進入血液後，它會選擇在身體某個角落「落腳」，常見的就是關節，像是膝蓋、手腕、腳踝，導致局部的劇烈發炎。

程威銘提醒所有男性民眾，性病不一定從下體開始，也不一定會大聲警告。如果你有不安全性行為史，不管身體有沒有症狀，都建議定期檢查。同時，一旦關節莫名腫脹發炎，別只想到痛風或退化，也請把感染列入考量。

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