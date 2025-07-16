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專業緊急救護奏效！竹市消防局攜手鳳凰志工搶救OHCA成功

2025/07/16 12:59

竹市消防局攜手鳳凰志工搶救OHCA市民成功。（市府提供）

竹市消防局攜手鳳凰志工搶救OHCA市民成功。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市香山區近日發生一起緊急救護事件，一名市民於頂埔路住家用餐時突感呼吸困難，家屬緊急撥打119求助。消防局獲報後立即派遣中山消防分隊前往救援，現場由消防員周羿志、蔡長發及鳳凰志工楊淳亦評估，患者意識清楚、能配合對話並具行動能力，隨即協助送醫。不料途中患者突發心跳停止（OHCA），救護人員即刻啟動急救處置並迅速送抵醫院。經醫療團隊妥善搶救與照護，患者順利康復，已於近日出院返家，恢復正常生活。

消防局表示，當日中山分隊人員抵達現場時，報案人表示患者疑因食用鳳梨後出現呼吸困難症狀，經初步評估，患者意識清楚、生命徵象穩定。然而在救護車上進一步詢問病史與過敏史時，患者突發意識改變，情況急轉直下。救護人員立即研判為危急個案，迅速施行長達15分鐘的心肺復甦術（CPR），並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行3次電擊，同步給予I-gel 3號聲門上呼吸道及BVM正壓給氧。

竹市消防局每月19日定期舉辦「防災宣導及救護技術訓練」，歡迎民眾踴躍報名參加，請點選報名網址，學習基本急救技能，如CPR與AED操作，提升自救與助人能力。

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