衛福部豐原醫院 5位醫護婉拒餽贈 獲廉政楷模表揚

衛福部豐原醫院表揚114年廉政楷模。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 衛生福利部豐原醫院精神科主任余俊彥、骨科醫師江福財、胸腔內科醫師吳宜謀、護理長蕭佳縈及護理師邱珈毓等5人，婉拒病患家屬饋贈的禮物紅包等，當選今年度廉政楷模，豐原醫院表示，同仁在收受禮品當下即堅守廉政倫理，婉拒餽贈並通報政風室協助辦理退還事宜，展現高度的廉政自律精神，豐原醫院為表揚同仁恪盡職責的風範，並激勵員工廉潔自持，提升廉能風氣，副院長曹承榮並特別利用擴大醫務會議公開表揚，並頒發獎狀鼓勵。

其中，精神科主任余俊彥已是連2年獲獎。余俊彥畢業於台北醫學大學，在豐原醫院服務逾20年，平時喜歡閱讀跟運動，余俊彥說，秉持「視病如親，依法行政」原則，難免遇到患者或家屬較熱情，想以禮品或禮金餽贈表達感謝，遇此狀況均依規定通報政風室處理，他也建議民眾可透過Google評論、電子信箱、感謝卡等數位方式傳達心意，既合乎規範，也同樣具有溫度。

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豐原醫院副院長曹承榮表示，誠信與關懷一直是豐原醫院的核心價值，而廉潔正直更是社會對醫療機構的基本期待，勉勵全體同仁堅守清廉自持的信念，共同維護醫院正直、公正的良好形象，成為大台中山城民眾最信賴的醫療照護機構。

豐原醫院政風室則指出，透過具體表揚廉能事蹟，不僅能激勵員工，形成良好的廉政文化，傳遞正向典範風氣，強化同仁的法紀意識與價值認同，展現專業與關懷並重的服務精神，成為山城地區民眾最信賴的健康守護者。

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