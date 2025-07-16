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健康網》保險套戴兩層更保險？ 從「一」而終即可
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多情侶在浪漫約會，氣氛正濃之際，切莫忽略「安全性行為」的重要性。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文，提醒民眾正確認識保險套使用觀念，破解4大常見迷思，包含快射再戴、戴兩個保險套、吃避孕藥無套、保險套放皮夾，都是常見錯誤觀念。
迷思一：快射再戴就安全？錯！
不少人誤以為「最後關頭」再戴上保險套即可有效避孕，但戴定恩指出，事實上前列腺液中也含有精子，若無全程使用保險套，懷孕風險仍然存在。更何況在情緒高漲的時刻，很難精準掌握「最後一刻」，稍有閃失，可能就面臨當爸媽的風險。因此，他強調：「保險套應從開始就戴，全程使用才安全！」
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迷思二：兩個保險套更保險？錯！
「雙層防護」表面看似更牢靠，但實際上，兩層保險套之間摩擦容易造成破裂。戴定恩表示，一層保險套已足夠保護，關鍵是選擇合適尺寸，避免過鬆或過緊影響安全與舒適。
迷思三：吃避孕藥就能無套？錯！
雖然口服避孕藥的避孕成功率高達98%，但戴定恩提醒，避孕藥無法預防性病，包括愛滋病、菜花（尖銳濕疣）、梅毒等。若希望雙重防護、避免疾病傳播，保險套仍是不可或缺的安全屏障。
迷思四：保險套放皮夾最方便？錯！
不少男性將保險套長期放在皮夾中，雖然方便，但在長時間擠壓與高溫環境下，保險套可能老化、變質、失去彈性，使用時易發生破損。戴定恩建議，保險套應存放於陰涼乾燥處，並留意保存期限，以確保安全無虞。
戴定恩最後強調，「戴套不是掃興，而是負責任的表現。」在浪漫夜晚中，除了準備驚喜與甜言蜜語，也別忘了攜帶正確使用保險套，才能讓愛更安心、性更快樂，不讓一時衝動變成一輩子的遺憾。
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