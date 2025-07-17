自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「沉默殺手」肝癌有跡可循 4大徵兆敲警鐘

2025/07/17 11:51

黃士維提醒，4種常見肝癌徵兆，包含黃疸、蜘蛛痣與肝掌、腹水與水腫、全身性症狀，民眾只要平時多加留意，就能提早發現異常、及時就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃士維提醒，4種常見肝癌徵兆，包含黃疸、蜘蛛痣與肝掌、腹水與水腫、全身性症狀，民眾只要平時多加留意，就能提早發現異常、及時就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝癌素有「沉默的殺手」之稱，因其初期症狀不明顯，常常被忽略，等到確診時多已是中晚期。對此，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在其臉書專頁「黃士維院長-微創機器人手術權威消化道疝氣專家-秀傳醫療體系」發文提醒，肝臟雖然沉默，但當健康亮起紅燈時，身體其實會釋出警訊。他特別提出4種常見肝癌徵兆，包含黃疸、蜘蛛痣與肝掌、腹水與水腫、全身性症狀，民眾只要平時多加留意，就能提早發現異常、及時就醫。

一、黃疸：肝病最直觀的警訊

黃疸是肝功能異常的明顯表現，包括：

●眼白發黃：照鏡時觀察眼白是否變黃，正常應為潔白色。

●皮膚泛黃：特別是耳後、腋下等部位，膚色可能呈淡黃色。

●尿液異常變深：即使喝大量水，尿液仍呈現深茶色或可樂色。

黃士維強調，若出現上述三種現象，務必儘速就醫，不可輕忽。

二、蜘蛛痣與肝掌：皮膚透露的訊號

肝功能異常也可能從皮膚外觀表現出來，例如：

●蜘蛛痣：常出現在胸部、頸部或臉部，呈紅色蜘蛛網狀的血管擴張。

●肝掌：手掌中央、大拇指根部或小指側明顯泛紅。

●毛細血管擴張：如鼻翼或臉頰出現持續紅血絲。

這些皮膚變化與肝臟代謝異常有關，建議民眾日常可透過照鏡或洗臉時檢查觀察。

黃士維說，肝臟疾病會影響體液調節，常見徵兆包括：腹部無故脹大，褲頭、腰帶突然變緊，但體型未明顯改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃士維說，肝臟疾病會影響體液調節，常見徵兆包括：腹部無故脹大，褲頭、腰帶突然變緊，但體型未明顯改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、腹水與水腫：體液失衡的警訊

肝臟疾病會影響體液調節，常見徵兆包括：

●腹部無故脹大：褲頭、腰帶突然變緊，但體型未明顯改變。

●下肢水腫：腳踝按壓後出現凹陷，晚上脫襪可見壓痕。

●體重突然上升：短時間內體重增加，但並非因飲食過量。

黃士維提醒，每日量體重是簡單卻有效的自我檢測方式，若短期內體重驟增超過2公斤，尤其伴隨腹部脹大，應立即檢查。

四、全身性症狀：從整體狀態觀察健康

肝癌患者常有以下全身性變化：

●持續疲倦：即使充分休息仍感到虛弱，午後尤為明顯。

●食慾下降：對平常喜愛的食物，特別是肉類，失去興趣。

●體重異常減輕：未刻意減重，3個月內體重減少逾10%。

●不明低燒或夜間盜汗。

黃士維強調，B、C型肝炎帶原者與長期酗酒者屬高風險族群，即使無明顯不適也應定期檢查，因為早期發現的肝癌，其治癒率可達80%以上。觀察日常異狀，及早就醫防萬一；身體變化往往是疾病的前兆，黃士維呼籲民眾提高警覺，重視身體細節變化。他表示：「及早發現與醫療介入，是守護肝臟健康的關鍵。」若有疑問，應儘速諮詢專業醫師，勿自行拖延。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中