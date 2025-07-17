健康網》「沉默殺手」肝癌有跡可循 4大徵兆敲警鐘

黃士維提醒，4種常見肝癌徵兆，包含黃疸、蜘蛛痣與肝掌、腹水與水腫、全身性症狀，民眾只要平時多加留意，就能提早發現異常、及時就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肝癌素有「沉默的殺手」之稱，因其初期症狀不明顯，常常被忽略，等到確診時多已是中晚期。對此，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在其臉書專頁「黃士維院長-微創機器人手術權威消化道疝氣專家-秀傳醫療體系」發文提醒，肝臟雖然沉默，但當健康亮起紅燈時，身體其實會釋出警訊。他特別提出4種常見肝癌徵兆，包含黃疸、蜘蛛痣與肝掌、腹水與水腫、全身性症狀，民眾只要平時多加留意，就能提早發現異常、及時就醫。

一、黃疸：肝病最直觀的警訊

黃疸是肝功能異常的明顯表現，包括：

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●眼白發黃：照鏡時觀察眼白是否變黃，正常應為潔白色。

●皮膚泛黃：特別是耳後、腋下等部位，膚色可能呈淡黃色。

●尿液異常變深：即使喝大量水，尿液仍呈現深茶色或可樂色。

黃士維強調，若出現上述三種現象，務必儘速就醫，不可輕忽。

二、蜘蛛痣與肝掌：皮膚透露的訊號

肝功能異常也可能從皮膚外觀表現出來，例如：

●蜘蛛痣：常出現在胸部、頸部或臉部，呈紅色蜘蛛網狀的血管擴張。

●肝掌：手掌中央、大拇指根部或小指側明顯泛紅。

●毛細血管擴張：如鼻翼或臉頰出現持續紅血絲。

這些皮膚變化與肝臟代謝異常有關，建議民眾日常可透過照鏡或洗臉時檢查觀察。

黃士維說，肝臟疾病會影響體液調節，常見徵兆包括：腹部無故脹大，褲頭、腰帶突然變緊，但體型未明顯改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、腹水與水腫：體液失衡的警訊

肝臟疾病會影響體液調節，常見徵兆包括：

●腹部無故脹大：褲頭、腰帶突然變緊，但體型未明顯改變。

●下肢水腫：腳踝按壓後出現凹陷，晚上脫襪可見壓痕。

●體重突然上升：短時間內體重增加，但並非因飲食過量。

黃士維提醒，每日量體重是簡單卻有效的自我檢測方式，若短期內體重驟增超過2公斤，尤其伴隨腹部脹大，應立即檢查。

四、全身性症狀：從整體狀態觀察健康

肝癌患者常有以下全身性變化：

●持續疲倦：即使充分休息仍感到虛弱，午後尤為明顯。

●食慾下降：對平常喜愛的食物，特別是肉類，失去興趣。

●體重異常減輕：未刻意減重，3個月內體重減少逾10%。

●不明低燒或夜間盜汗。

黃士維強調，B、C型肝炎帶原者與長期酗酒者屬高風險族群，即使無明顯不適也應定期檢查，因為早期發現的肝癌，其治癒率可達80%以上。觀察日常異狀，及早就醫防萬一；身體變化往往是疾病的前兆，黃士維呼籲民眾提高警覺，重視身體細節變化。他表示：「及早發現與醫療介入，是守護肝臟健康的關鍵。」若有疑問，應儘速諮詢專業醫師，勿自行拖延。

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