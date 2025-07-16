健康網》嬰兒吃水果有步撇 營養師：天然尚好

只要選用新鮮水果，並處理成適合嬰兒吞嚥的質地，控制好份量，便無需過度擔心；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間流傳「嬰兒不適合吃水果，太甜對身體不好、容易嗜甜」的說法，令不少新手爸媽對於是否讓孩子接觸水果感到猶豫。然而，營養師孫語霙近日在其臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文指出，這類觀念並不完全正確，強調「天然水果適量攝取，並不會對嬰兒健康造成負擔」。

孫語霙分享自家育兒經驗表示，自家寶寶最愛的手指食物之一就是「芒果心」。她建議，將芒果大部分果肉削去，留下中間較堅硬的部分，能讓寶寶更容易抓握、啃咬，也降低嗆到的風險。不過提醒爸媽，若留下太多果肉，芒果會變得滑手，反而不利於嬰兒自主進食。

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將芒果大部分果肉削去，留下中間較堅硬的部分，能讓寶寶更容易抓握、啃咬，也降低嗆到的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對水果甜度的疑慮，孫語霙引述衛福部建議指出，4至10個月大的嬰兒每天建議攝取1至2湯匙果泥，11至12個月的嬰兒則建議2至4湯匙。只要選用新鮮水果，並處理成適合嬰兒吞嚥的質地，控制好份量，便無需過度擔心。

她也提醒家長，水果雖然甜，但與糖果、含糖飲料、加工食品等精緻糖不同，後者才是真正對身體有害、可能導致糖癮的主因。「真正的問題，不在於水果的甜，而在於不當攝取與錯誤的飲食習慣。」孫語霙強調，與其禁食水果，不如教導正確的份量與選擇，讓嬰兒從小培養良好的飲食基礎。

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