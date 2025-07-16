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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》長輩健忘恐是失智症前兆 中醫治療找回清晰人生

2025/07/16 13:12

中醫透過中藥調理、針灸輔助、耳穴貼壓、飲食與情志養生建議，無論是長輩已經出現症狀，或想預防未來風險，中醫能提供溫和而穩定的輔助方案；情境照。（圖取自freepik）

中醫透過中藥調理、針灸輔助、耳穴貼壓、飲食與情志養生建議，無論是長輩已經出現症狀，或想預防未來風險，中醫能提供溫和而穩定的輔助方案；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕是否發現長輩常常重複問話、找不到熟悉的路、甚至個性大變？元曦堂中醫診所中醫師指出，這些不只是健忘，更可能是「失智症」的徵兆，中醫可以透過中藥調理、針灸輔助、耳穴貼壓、飲食與情志養生建議，無論是長輩已經出現症狀，或想預防未來風險，中醫能提供溫和而穩定的輔助方案。

元曦堂中醫診所在臉書專頁發文表示，臨床中很多患者被診斷為失智症，都已經是中後期，這時候再來治療，效果通常都會大打折扣，同時也造成許多家庭照顧上的困難。在在中醫眼中，失智症雖無明確病名，卻早有深層認識。我們從「腎精虧損」、「痰濁內阻」、「心脾兩虛」、「肝鬱化火」等根源出發，強調辨證論治，整體調理，為每個人量身訂製不同的療法。

中醫治療失智症療法

●中藥調理：依據個人體質選用如六味地黃丸、歸脾湯、天王補心丹、開竅丸等處方。

●針灸輔助：選取百會、神庭、合谷、曲池、四神聰等穴位，幫助醒腦開竅。

●耳穴貼壓：刺激耳神門、腎、皮質下等部位，調節神經機能。

●飲食與情志養生建議：芝麻、核桃、山藥、枸杞等有益腦補腎作用。

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