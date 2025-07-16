健康網》優格包裝膨脹還能吃嗎？ 營養師：嚴重有異味建議丟

營養師表示，如果優格外觀異常、有異味的嚴重膨脹，建議直接丟棄，因為它可能可能已被雜菌污染，不建議吃下肚；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，買優格吃涼快又低脂好愜意，怎麼拿起來發現「還在保存期限內的優格，包裝竟然膨脹鼓起」，這樣還能吃嗎？營養師劉學民表示，在保存期限內、無異味的輕微膨脹，可以嘗試食用，但請盡快吃完，避免持續發酵造成變質；如果外觀異常、有異味的嚴重膨脹，建議直接丟棄，因為它可能可能已被雜菌污染，不建議吃下肚。

劉學民在臉書專頁「營養師Couple食記」說明，優格包裝膨脹最常見的原因有3個原因：微生物污染、乳酸菌過度發酵、包裝本身的問題，要預防優格包裝膨脹，記得將優格冷藏保存在7°C以下，因為低溫能有效減緩乳酸菌活性，抑制過度發酵、避免搖晃或劇烈震動、購買時務必確認封膜完整性，無膨脹、破損、漏氣狀況。

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優格包裝會膨脹常見3原因

●微生物污染：製造、包裝或運輸過程中若有污染，可能混入其他雜菌，這些細菌會繼續在優格中發酵、產氣，導致膨脹。

●乳酸菌過度發酵：即使是好菌，若在常溫中放太久，乳酸菌也會繼續產氣（如二氧化碳），氣體導致壓力增加而包裝鼓起。

●包裝本身的問題：密封不良、材質不佳，也會讓氣體無法排出而膨脹。

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