健康 > 名人健康事

健康網》吳淑珍姿勢性低血壓 6項調整可和平共處

2025/08/16 10:42

前總統夫人吳淑珍因姿勢性低血壓發作病危，台北榮總家庭醫學部醫師林賢翰建議，6項調整可與病症和平共處。（取自陳致中臉書）

前總統夫人吳淑珍因姿勢性低血壓發作病危，台北榮總家庭醫學部醫師林賢翰建議，6項調整可與病症和平共處。（取自陳致中臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前總統陳水扁夫人吳淑珍在昨（15）日發生姿勢性低血壓，引發休克；所幸有搶救回來。台北榮總家庭醫學部醫師林賢翰指出，6項調整可以與姿勢性低血壓和平共處。

林賢翰於「榮總人衛教資料」分享，病患從坐姿或躺著起身、站立，因血壓突然下降，導致頭暈、視力模糊，甚至暈厥等現象。其血壓驟降可定義為收縮壓下降超過20毫米汞柱，或舒張壓下降超過10毫米汞柱。

林賢翰說，一般正常的情況下，當我們的身體在改變姿勢時，身體會有自動調節的功能，以維持穩定的血壓，不過在某些情況下，這種調節功能可能會出現障礙，進而引發姿勢性低血壓。

避免姿勢性低血壓，林賢翰建議，6項逐步的調整，可降低發生風險。

●逐步改變姿勢：盡可能避免突然從坐著或是躺著的姿勢站起來，應該先坐起來，等待大約3-5分鐘的時間，確保身體沒有不適之後再緩慢的站立。尤其是在早晨起床時，更應該透過逐步改變姿勢以避免發生姿勢性低血壓。

●保持充足的水分：每天補充足夠的水分，以維持體內正常的血容量。特別是在炎熱的天氣或運動後，因為有更多的汗液流失，更應該注意補充水分。

●穿著彈性襪：平常可以配合踝關節或腿部運動，例如踮腳尖或抬起一隻腳。穿彈性襪也可以幫助下肢的肌肉收縮，促進下肢的血液回流。

●藥物調整：如果本身有在使用可能降低血壓的藥物，且反覆出現疑似姿勢性低血壓的症狀與不適，應該將這些症狀告知您的醫師，在醫師的評估後可能協助您調整藥物劑量或更換藥物。

●運動：適量的有氧運動可以增強心血管系統功能，幫助維持血壓穩定。每天進行輕度至中度的運動，如步行、游泳、騎自行車等，有助於增強身體的適應能力。

