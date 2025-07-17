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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》不想跳繩改規律游泳 伊朗研究：能刺激生長激素

2025/07/17 19:43

外國研究發現，規律的游泳訓練能有效刺激生長激素分泌，因為運動的「時間」與「強度」才是關鍵；情境照。（圖取自freepik）

外國研究發現，規律的游泳訓練能有效刺激生長激素分泌，因為運動的「時間」與「強度」才是關鍵；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到「長高」，大概超過8成家長都會想到跳繩，但有可能孩子跳5分鐘就喊累、喊膝蓋痛，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，不想跳繩也可以選擇游泳，2021年伊朗研究發現，規律的游泳訓練能有效刺激生長激素分泌，因為運動的「時間」與「強度」才是關鍵。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文分享，常在診間聽到家長向他抱怨孩子覺得「跳跳繩很無聊、不想跳」，其實只要是有足夠強度的有氧運動，對於小朋友的生長都有很大的幫助，所以在暑假期間，他也很常建議小朋友從事另外一項活動：游泳。

陳奕成說，研究找了30位9-11歲的健康男童，將這些男孩分成游泳訓練組：每週游泳3次、1次60分鐘，連續游了8週；控制組：維持原本的日常活動，不額外運動。研究在訓練開始前與結束後，分別幫兩組小朋友各抽血1次，測量他們血液中「生長激素濃度」是否有變化。結果顯示，泳訓練組的孩子，訓練後檢測出的生長激素濃度大幅提升，而控制組孩子的生長激素濃度，在實驗前後則幾乎沒變化。

陳奕成指出，雖然這份研究沒有觀察孩子身高是否因此變高，而且樣本數也不算多（只有30位男童），還不能代表針對所有孩子都會有一樣的效果。但這項研究，再次呼應我平常給家長們的建議：與其強迫孩子做他不愛的運動，不如找一項他能持續參與、願意投入的運動。只要是規律、全身性的有氧運動，對孩子的生長發育都有正向的幫助！

陳奕成提到，游泳項運動有很多好處，像是對孩子們的關節負擔小，不容易受傷、運動中的動作變化大，小朋友不容易無聊、還可以同時訓練全身的大小肌肉。對於那些不喜歡跳繩或球類的孩子來說，游泳真的是個既健康又有效的選擇！暑假期間，每週游個2-3次，不用太激烈，就有幫助成長的效果，還能培養運動習慣，一舉兩得。

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