女性揮別乾澀、漏尿！埔基醫院陰道雷射助重拾自信

「陰道雷射療程」適合陰道乾澀、性交疼痛、輕度漏尿、陰道鬆弛或反覆泌尿道感染的女性。（埔基醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕許多女性隨著年齡增長，容易出現漏尿，甚至面對親密關係，常因乾澀感到疼痛不適。南投埔里基督教醫院婦產科近期引進自費「陰道雷射療程」，透過溫和雷射能量，刺激陰道黏膜膠原蛋白再生，改善乾澀與輕度尿失禁；全程無麻醉、無傷口，治療完即可回家，幫助有需要的女性重拾自信，恢復正常生活。

接受治療的55歲李小姐說，更年期過後，常常覺得私密處灼熱乾澀，甚至會漏尿，讓她不敢出門，還懷疑自己是不是「老了」，有次回診向醫師討論症狀，在接受3次雷射療程後，現已不太會感到刺激不適，漏尿也大幅改善，心情輕鬆許多。

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她說，起初做雷射也很緊張，但過程就像一般內診，沒什麼感覺，做完就可回家，雷射治療讓她的漏尿與不適獲得改善，可說是近年來「少數為自己做的事」，讓她能重新擁抱正常生活。

埔基醫院表示，該療程由具台北醫學大學教授背景的醫師楊振銘親自執行，運用雷射溫和刺激陰道黏膜，促進膠原蛋白再生與血液循環，達到緊實、潤滑、私密處美白等效果，整個過程僅約門診10分鐘，不需麻醉住院、無傷口，適合陰道乾澀、性交疼痛、輕度漏尿、陰道鬆弛或反覆泌尿道感染的女性，尤其對於無法接受荷爾蒙治療的乳癌病友，更是溫和安全的治療選擇。完整療程建議3次，每次間隔約4週，每次雷射需自費7千元至1萬元。

南投埔基醫院引進自費「陰道雷射療程」，由婦產科醫師楊振銘執行。（埔基醫院提供）

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