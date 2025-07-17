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健康網》便便愈來愈軟軟的 學者：益生菌恐藏2成分

2025/07/17 05:15

學者表示，益生菌裡面若有添加非洲芒果及瓜拿納2成分，上廁所次數可能會變頻繁；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者表示，益生菌裡面若有添加非洲芒果及瓜拿納2成分，上廁所次數可能會變頻繁；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會養生觀念提升，越來越多人會透過補充益生菌來顧腸道。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文指出，攝取益生菌時若發現裡面有添加非洲芒果瓜拿納2成分，可能會變得很想上廁所，要注意攝取量。本身排便正常的人，1天1包即可，別過量。

洪泰雄分享，有朋友吃了順暢果凍後大便變得軟軟的，還經常想上廁所，問他是否正常？他一看成分發現，果凍裡不只含有益生菌，還加了「非洲芒果萃取」和「瓜拿納萃取」。

他表示，這2種成分常被添加在瘦身、促進代謝、順暢的產品中，確實有幫助排便的效果。但也因為它們會刺激腸道蠕動，有些人吃完就會「一整天跑廁所」、或排便變太軟，反而不舒服。

他提醒，購買益生菌產品的時候，記得看清楚標示，觀察是否有加入非洲芒果或瓜拿納。如果本身排便正常者，1天吃1包即足夠，不需要多吃。千萬別以為越吃會越順，當你開始一整天想跑廁所，那就「太順」了，反而讓腸道失去平衡。

洪泰雄強調，真正的健康是「剛剛好、每天順1次」，不是每餐吃完就衝廁所。適量攝取保健品以及觀察自己身體的反應，才是聰明的補充方式。

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