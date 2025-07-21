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健康網》女性頻尿、下腹悶痛別忽視！ 醫：「間質性膀胱炎」在作怪

2025/07/21 17:32

醫師指出，膀胱黏膜長期慢性發炎、保護層受損，就會讓神經變得過度敏感，即使膀胱內僅儲存少量尿液，也可能引發頻繁尿意與不適；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，膀胱黏膜長期慢性發炎、保護層受損，就會讓神經變得過度敏感，即使膀胱內僅儲存少量尿液，也可能引發頻繁尿意與不適；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕總是頻尿、下腹悶痛，甚至不敢出遠門，深怕找不到廁所？小心這可能不是單純的膀胱問題。美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，這是「間質性膀胱炎／膀胱疼痛症候群（IC/BPS）」在作怪。當膀胱黏膜長期慢性發炎、保護層受損，就會讓神經變得過度敏感，即使膀胱內僅儲存少量尿液，也可能引發頻繁尿意與不適。目前治療方式有膀胱內灌注玻尿酸、PRP自體血小板血漿注射2種。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文表示，根據臨床觀察，間質性膀胱炎常伴隨下列症狀：下腹悶痛、壓迫感、尿量不多卻總覺得想尿，甚至連夜間都必須頻繁起身如廁，嚴重影響睡眠與生活品質；這種狀況若未及早處理，恐導致膀胱逐漸纖維化、容量變小，進一步惡化頻尿與疼痛問題。

杜依儒提到，目前針對膀胱黏膜受損的治療方式包括：

膀胱內灌注玻尿酸

玻尿酸可在膀胱內壁形成一層保護膜，幫助修復黏膜、減少尿液中刺激物對神經的傷害。通常建議每週一次、連續四週療程，約在第3至第4次後就能感受到頻尿次數下降與悶痛緩解。

PRP自體血小板血漿注射

適用於久治不癒或希望提升療效的患者。PRP取自自身血液中的高濃度生長因子，不僅能修復黏膜，也有助於改善神經過度敏感，屬於更進階且根本的治療方式。因為為自體製成，不含賀爾蒙或藥物，安全性相對高。

杜依儒提醒，長期黏膜受損未治療，可能會讓膀胱慢慢變得纖維化、失去彈性，這時候不只頻尿，還可能變成膀胱容量變小、反覆疼痛。到那個階段治療難度也會變高，恢復速度更慢。所以如果一直覺得尿意很頻繁、肚子悶痛，應及早就醫檢查。

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