在家中迷路、時空混淆入列 失智症早期10大警訊

醫師王培寧建議，健康生活是預防與延緩失智症的核心關鍵，建議均衡飲食、規律運動等，並避免風險因子如抽菸、飲酒與暴露空污環境。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣截至去年已有37萬名失智症患者，其中年輕型（65歲以前）患者已達1萬4千多人，台灣失智症協會推出更新版的「失智症10大警訊」及預防資訊，並點出不只記憶力變差，時空混淆、視力、聽覺出現困難，乃至在家中迷路等，有多個徵兆出現應提高警覺，及早檢查、診斷與治療。

現年61歲的貿易商李鴻鱗在職場擔任產品講師，2年前就醫確診失語症及阿茲海默症，當下晴天霹靂，無奈被迫退休，但隨即調整心態，積極尋求專業協助，呼籲大眾注意自己與家人情況，有疑似失智症狀一定要儘早就醫。

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失智症協會與日本人氣插畫家金澤信合作，透過其筆下角色「胡子碰碰」的療癒畫風，傳遞關懷失智理念，金澤信透過影片表示，自己父親也正在與阿茲海默症奮鬥，希望作品能成為人們理解失智症的契機。

台灣失智症協會理事長徐文俊提醒失智症10大警訊，呼籲民眾提高覺察、及早就醫評估。（記者吳柏軒攝）

失智症協會理事長徐文俊表示，協會整理失智症10大警訊，除了記憶力減退，計畫事情有困難，還要注意熟悉事務無法勝任，如媽媽煮菜變差，以及時空混淆，甚至在家中迷路等狀況，語言表達及聽力困難，退出社交活動，乃至焦慮、憂慮都恐是失智早期症狀，但並非有一兩項就是失智，應找專業醫師檢查。10大警訊包含：

1.記憶力減退影響到生活（常被提醒仍無法想起約定或說過的話）。

2.計畫事情或解決問題也困難。

3.無法勝任原本熟悉的事物。

4.對時間或地點感到混淆（不清楚年月日夜，甚至在熟悉環境迷路）。

5.有困難理解視覺影像和空間關係（閱讀、距離判斷能力弱，或誤認鏡子中的自己是別人）。

6.言語表達或書寫出現困難。

7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力。

8.判斷力變差或減弱（如借錢給陌生人、未注意紅綠燈、穿著不適當等）。

9.從職場或社交活動中退出。

10.情緒和個性的改變（容易憂鬱、生氣、疑心病、過度外向等）。

失智症協會理事、醫師王培寧表示，預防失智從現在開始，包含多運動、多動腦、多社會互動，以及保護聽力、視力、健康飲食維持體重等；更要預防控制三高，避免頭部受傷、抽菸，限制酒精攝取，也要預防憂鬱，更依照最新研究新增「減少暴露空污」等；另外視力矯正與治療也降低失智風險。

失智症照顧者、插花老師周桂枝也分享，丈夫58歲確診輕度失智，到今年78歲，丈夫病情輕度維持8年、中度4年，這中間都親自照顧，後續進入重度才找人幫忙，一開始很難接受，但自己挺了過來：「這個家我不能讓它倒！」5、6年前考上園藝治療師，如今化身講師陪伴有需求者做身心療癒，自己也更加珍惜健康身體，讓生活更有意義。

台灣失智症協會推出新版「失智症10大警訊」，以及「預防失智、現在開始」等宣導素材，呼籲大眾關注自己與身邊的親友，預防、預警、早期介入治療等。（記者吳柏軒攝）

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