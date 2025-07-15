5旬婦2樓重摔險癱 千斤頂灌骨水泥復原

烏日林新醫院骨科謝博欽主任建議，脊椎爆炸性骨折極易造成脊髓損傷，應積極爭取黃金治療時間。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日51歲劉婦年初不慎從自家二樓、約6公尺高處墜樓，緊急送醫查出多處嚴重骨折導致下半身麻痺，僅剩腳趾能夠活動；且因神經功能障礙連大小便都無法控制，劉婦自費近百萬元，由烏日林新醫院骨科施行「微創脊椎千斤頂復位手術」，手術約45分鐘解除脊髓壓迫，術後3個月恢復行走能力。

烏日林新醫院骨科主任謝博欽說，脊椎爆炸性骨折極易造成脊髓損傷，對於不完全的偏癱神經功能者，仍有高度恢復機會，呼籲患者應積極爭取黃金治療時間並選擇合適手術方式。

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劉婦在今年初從二樓重摔落地，跌倒當下不覺明顯疼痛，送醫檢查才發現全身多處嚴重骨折，導致下半身麻痺，雙膝無力無法彎曲，僅剩腳趾尚能活動，也出現大小便無法控制神經功能障礙，經家屬同意自費進行「微創脊椎千斤頂復位手術」，單支千斤頂價格11萬多元，醫療團隊施行手術植入4支千斤頂，撐開塌陷椎體並灌入骨水泥。

醫療團隊術前檢視電腦斷層，發現劉婦第2及第4腰椎出現爆炸性骨折，且椎骨碎片擠壓脊椎孔僅剩10%空間，另方面，右手腕橈骨骨折、左手肘脫臼合併橈骨頭骨折、左跟骨骨折、左骨盆恥骨骨折，傷勢嚴重，此外更有銳物插入右臀部深達15公分穿通傷，所幸未傷及肛門與膀胱。

謝博欽表示，患者跌倒後只剩腳趾能活動，臨床上呈現「脊髓圓錐症候群合併馬尾症候群」，屬於不完全脊髓損傷，若未及時手術，極有可能演變為永久性癱瘓，經醫療評估及家屬同意，採新式「微創脊椎千斤頂復位手術」，藉由兩片千斤頂葉片撐開塌陷椎體，並灌入骨水泥支撐塌陷椎體，相較於傳統鋼釘固定手術，保留脊椎及腰部活動度，也大幅減少術後疼痛與康復時間。

劉婦術後於7月返院回診，向醫療團隊稱每天都積極復健，術後1個月就使用助行器練習走路，且能正常大小便，3個月後完全恢復，非常開心能夠重拾正常生活。

醫療團隊於患者第2及第4腰椎放置4支千斤頂撐開塌陷椎體。（烏日林新醫院提供）

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