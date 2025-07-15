健康網》名嘴馬西屏自曝失憶10年 醫揭靠6大支柱保大腦

醫師表示，良好社交連結可增進心理韌性，也能有效保護腦力，預防失智；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕名嘴馬西屏在臉書自曝10年前漸失憶，他曾在新聞節目當評論來賓時一時忘記行政院長是誰，讓他不得不就醫。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金指出，失智症與認知退化有如「作業系統逐漸當機」，面對「記憶流失風暴」，不妨從調整生活中6大生活型態著手保健大腦，鍛鍊記憶力，達到預防失智。

馬西屏過去是政論節目的常客，分析政治現象，而他日前在臉書自曝，大概10年前開始漸漸失憶，不只會忘了行政院長是誰，忘記次數慢慢多起來。睡前要看半小時的床頭書，隔天拿起來看，完全忘了昨天讀的內容。老婆買蛋塔回來放冰箱，他飯後無法說出蛋塔兩個字，只能說「把冰箱『那個』拿來吃」。

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關於失智症與認知退化，陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文分享，到2050年，全球失智人口可能從現在的5500萬暴增至1.3億，醫療經濟負擔也將3倍成長。除了研發藥物，更需要從日常生活中防禦，這就是生活型態醫學Lifestyle Medicine, LSM的價值。

醫師表示，植物性飲食，如地中海飲食可降低失智風險與延緩認知退化，機轉包括抗氧化、促進腦血管健康與腸腦軸調節；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳志金歸結藉由「生活型態醫學」的「6大支柱」，能夠保住腦力：

●飲食：大腦的食材革命

植物性飲食，如地中海飲食、DASH得舒飲食（Dietary Approaches to Stop Hypertension）、MIND飲食（Mediterranean-DASH diet intervention for neurodegenerative Delay）有證據支持，可降低失智風險與延緩認知退化，機轉包括抗氧化、抗發炎、促進腦血管健康與腸腦軸調節。

●運動：鍛鍊腦神經

規律運動（有氧、阻力訓練、太極、瑜伽）能改善記憶、注意力、執行功能與決策能力，其神經生物學機轉涵蓋神經滋養因子生成、突觸可塑性、線粒體健康與抗發炎作用。

●睡眠：夜間腦部大掃除

睡眠品質決定你的「記憶倉庫」能否整齊歸檔。深睡期有助Aβ與tau蛋白清除，減緩神經退化。充足睡眠對維持認知功能很重要，可促進記憶鞏固與腦部代謝廢物的清除，失眠與睡眠品質差與失智症風險增加相關。

雖然，改善睡眠對認知效益的實證仍然有限。但是，治療阻塞型睡眠呼吸中止症，是有幫助的，打鼾的人（或枕邊人）要注意了。

●社會連結：大腦的社交網絡

良好社交連結可增進心理韌性，減少孤立感帶來的認知退化風險；強化社交參與被認為是失智防治的重要因子。

●壓力管理：前額葉的保衛戰

慢性壓力經由HPA軸（下視丘-腦下垂體-腎上腺軸）影響前額葉與海馬迴，造成神經毒性與退化。壓力管理雖然有可能透過調節HPA軸來減少神經毒性，但目前實證不足，無法單獨推薦為有效介入措施。

●避免有害物質：遠離「認知侵蝕劑」

酒精與尼古丁等，對認知傷害甚鉅。避免危險物質（特別是酒精與尼古丁）具有明確證據，可預防認知障礙與失智症，尤其是大量飲酒，已被證實與腦萎縮、神經退化及記憶功能下降相關。

陳志金說明，生活醫學的6大支柱中，飲食、運動、睡眠、社會連結及避免有害物質，均有強而有力的證據支持失智預防；惟壓力管理尚待更多單獨研究佐證。 對於民眾來說，落實「健康的生活型態」，將成為對抗失智海嘯的最佳武器，大腦保衛戰有如「理財」，越早投資規劃落實，老年才能安享「記憶富裕」的人生。

名嘴馬西屏自曝失憶10年。（翻攝自臉書）

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