限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》咖啡、茶飲害骨鬆？ 新研究：黃金喝法風險降3成
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕茶與咖啡是許多人喜愛的飲品，但有關咖啡因影響鈣吸收、易致骨鬆的說法，也令許多人飲用時心生疑慮。對此，營養學者洪泰雄表示，根據國外最新研究發現，除了飲用咖啡與茶的人罹患骨質疏鬆風險較低，特別是每天同時飲用1-2杯咖啡和茶的人，罹病風險甚至下降約32%。
洪泰雄於臉書專頁發文表示，根據英國的最新研究，適量飲用咖啡和茶，可能有助於降低骨質疏鬆的風險。這項研究分析了近48萬名38至73歲的英國成人，發現每日飲用1–2杯咖啡或3–4杯茶的人，其罹患骨質疏鬆的風險較低；特別是每日同時飲用1–2杯咖啡和1–2杯茶的人，其骨質疏鬆風險降低了約32%。
請繼續往下閱讀...
多酚、植物雌激素助護骨
洪泰雄指出，儘管咖啡因可能增加鈣質流失，但咖啡和茶中含有的多酚和植物雌激素等生物活性化合物，可能對骨骼健康產生保護作用。這些成分具有抗氧化和抗發炎的特性，有助於維持骨密度。至於飲用量部分，建議咖啡每日1–2杯、茶每日3–4杯、咖啡與茶的組合每日各1–2 杯。
適量飲用牢記3注意事項
洪泰雄說，研究顯示，這樣的咖啡與茶飲用習慣，與較低的骨質疏鬆風險相關。然而，過量攝取仍可能帶來反效果，因此建議適量飲用即可；並提醒以下飲用注意事項，包括：
●鈣質攝取：確保每日攝取足夠鈣質，避免咖啡因影響鈣的吸收。
●咖啡種類：濃縮咖啡的咖啡因含量較高，建議選擇含量較低的咖啡種類。
●添加牛奶：在咖啡或茶中加入牛奶，可增加鈣質攝取，有助於骨骼健康。
洪泰雄強調，適量飲用咖啡和茶，搭配均衡飲食和健康的生活方式，有助於維持骨骼健康；但若有骨質疏鬆風險或相關疑慮，仍建議諮詢醫療專業人員。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應