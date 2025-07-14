健康網》撞球好手張榮麟心梗離世 醫：別忽視身體求救訊號

「火雲邪神」張榮麟14日在印尼參加比賽，不幸傳出因心肌梗塞猝逝，享年40歲。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾男子花式撞球世界排名第一的「火雲邪神」張榮麟14日在印尼參加比賽回飯店休息，不幸傳出因心肌梗塞猝逝，享年40歲。三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟說，別忽略身體求救訊號，趕緊就醫。

在三軍總醫院「汀州醫星」，謝嘉娟指出，心肌梗塞在發作前，大多會出現前兆，包含感覺像是有重物壓在胸口的胸悶、胸口出現拳頭般大的瞬間痛感，以及呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等，這些都是危險警訊。

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謝嘉娟呼籲，若發生上述警訊時，應立即停止所有活動，坐下或休息。急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片緩解疼痛進行自救，接著撥打119叫救護車送醫治療。

約有2成5患者沒有徵兆 需做好定期健檢

另外，謝嘉娟提醒，也要注意手臂痠麻、下巴、牙頜、腸胃、肩膀、上腹等部位疼痛的非典型症狀。因心血管血流堵塞，「輻射性疼痛」會擴散到其他部位，不少人以為只是身體疲累，忽略了身體發出的求救訊號。除了典型與非典型症狀，約有四分之一的患者完全沒有徵兆，因此建議定期健康檢查，提早做好自我管理。

「台中澄清醫院中港分院衛教資料」心肌梗塞預防方法

● 維持體重、避免肥胖。

● 控制血壓、血脂、血糖，三高患者應遵循醫囑，控制病情。

● 戒菸、戒酒，適度少酌。

● 保持運動習慣，避免劇烈運動或從事重物搬舉工作。

● 保持愉快心情，避免壓力與情緒劇烈起伏。

● 定期進行健康檢查。

● 均衡攝取營養，少吃飽和脂肪與膽固醇高的食物，多攝取高纖食品。

● 飲食定時定量，以水煮、蒸、烤取代煎、炸的烹調方式。少喝濃茶、咖啡等刺激性飲料。

● 隨時注意心跳變化，及早發現異常情況。

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