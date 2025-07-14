自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》撞球好手張榮麟心梗離世 醫：別忽視身體求救訊號

2025/07/14 20:12

「火雲邪神」張榮麟14日在印尼參加比賽，不幸傳出因心肌梗塞猝逝，享年40歲。（資料照）

「火雲邪神」張榮麟14日在印尼參加比賽，不幸傳出因心肌梗塞猝逝，享年40歲。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾男子花式撞球世界排名第一的「火雲邪神」張榮麟14日在印尼參加比賽回飯店休息，不幸傳出因心肌梗塞猝逝，享年40歲。三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟說，別忽略身體求救訊號，趕緊就醫。

在三軍總醫院「汀州醫星」，謝嘉娟指出，心肌梗塞在發作前，大多會出現前兆，包含感覺像是有重物壓在胸口的胸悶、胸口出現拳頭般大的瞬間痛感，以及呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等，這些都是危險警訊。

謝嘉娟呼籲，若發生上述警訊時，應立即停止所有活動，坐下或休息。急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片緩解疼痛進行自救，接著撥打119叫救護車送醫治療。

約有2成5患者沒有徵兆 需做好定期健檢

另外，謝嘉娟提醒，也要注意手臂痠麻、下巴、牙頜、腸胃、肩膀、上腹等部位疼痛的非典型症狀。因心血管血流堵塞，「輻射性疼痛」會擴散到其他部位，不少人以為只是身體疲累，忽略了身體發出的求救訊號。除了典型與非典型症狀，約有四分之一的患者完全沒有徵兆，因此建議定期健康檢查，提早做好自我管理。

台中澄清醫院中港分院衛教資料心肌梗塞預防方法

● 維持體重、避免肥胖。
● 控制血壓、血脂、血糖，三高患者應遵循醫囑，控制病情。
● 戒菸、戒酒，適度少酌。
● 保持運動習慣，避免劇烈運動或從事重物搬舉工作。
● 保持愉快心情，避免壓力與情緒劇烈起伏。
● 定期進行健康檢查。
● 均衡攝取營養，少吃飽和脂肪與膽固醇高的食物，多攝取高纖食品。
● 飲食定時定量，以水煮、蒸、烤取代煎、炸的烹調方式。少喝濃茶、咖啡等刺激性飲料。
● 隨時注意心跳變化，及早發現異常情況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中