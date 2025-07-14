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怕引發DNA甲基化異常 醫：備孕夫妻齊戒菸、補充活性葉酸

2025/07/14 18:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕基因會影響胚胎與胎兒的發育是否正常，DNA甲基化的表觀遺傳調控也至關重要，而菸害、不良飲食而引發DNA甲基化異常，台中茂盛醫院遺傳基因實驗室主任李月君便指出，如果DNA甲基化異常，即使胚胎基因正常仍會造成胎兒發育異常；生殖醫學科羅偉哲醫師表示，備孕夫婦及孕期婦女都會受到菸害、不良飲食而引發DNA甲基化異常，故建議夫妻要一起戒菸。

另外，根據國健署統計，超過一成育齡台灣婦女的葉酸攝取不足，建議可儘量從深綠色蔬菜、全榖雜糧、堅果或營養品來補充活性葉酸，將有助於DNA甲基化機制正常運作，並降低男性精子染色體的異常發生率，也讓備孕中的婦女提升卵子品質、增加懷孕成功率。

羅偉哲醫師表示，備孕夫婦及孕期婦女要避開可能會影響甲基化異常的環境因子，尤其建議孕媽咪要戒菸之外，另一半同樣要戒除，切忌讓太太吸到二手菸、三手菸等環境毒物，否則恐造成胎兒DNA甲基化異常，成為發育異常的寶寶，甚至還會導致成年後的不孕，在此之前，夫妻於備孕期間若沒有戒菸，新生兒也會有健康問題。

在飲食方面，羅偉哲建議補充適量葉酸，它能提供DNA甲基化所需要的甲基、讓甲基化正常運作，也有助於備孕婦女提升卵子品質、增加懷孕成功率；對備孕男性來說，攝取葉酸也很重要。

天然的葉酸主要存在於蔬菜類、全榖雜糧類、堅果類、海鮮類、肝臟類等，羅偉哲建議婦女每天至少食用1至2碗深綠色蔬菜，如：菠菜、空心菜、韭菜、紅莧菜等；全榖雜糧類則如鷹嘴豆、燕麥、碗豆仁、紅藜、紅豆、綠豆等；堅果類食物，如葵瓜子、花生、黑芝麻等；至於海鮮類，如：淡菜、鯖魚、牡蠣；肝臟類，如雞肝、豬肝等。

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