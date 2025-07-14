「卓爸」守護早產兒40載 屏基邀病童、家屬返院見證

「卓爸」卓德松醫師守護早產兒40年。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自馬來西亞的醫師卓德松，台灣大學醫學系畢業後就到屏東基督教醫院服務，40年如一日守護早產兒與急重症孩童，人稱「卓爸」，屏基將於8月9日舉辦「卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，邀請曾接受他照顧的病童與家屬，回到醫院相聚，見證生命的奇蹟。

67歲的卓德松懷抱「以醫療服侍上帝」的信念，1985年台大醫學系畢業，便南下屏東，從住院醫師做起，專注於早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任屏基小兒科主任、副院長與院長，目前仍在醫療第一線服務。

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屏基卓德松醫師細心為小朋友看診。（屏東基督教醫院提供）

在卓德松的努力下，屏基新生兒加護病房從無到有，每年照顧超過屏東縣三分之一的早產兒，曾成功搶救出生僅530公克的早產兒；還有一名出生時僅760公克的孩子，因合併呼吸窘迫與支氣管發育不良併發肺高壓，每天都必須服用含有Sildenafil成分的藥物，當時這款藥並未納入健保，卓德松動用屏基早產兒基金幫助堅強的小生命撐下去，最終順利出院。他更開辦屏東地區第一個早產兒追蹤門診，幫助孩子在2歲前獲得完整的發展照顧，至今已追蹤超過200名個案。

為感謝卓德松40年如一日的無私奉獻，屏東基督教醫院將於8月9日下午2點半，在約翰大樓6樓集會堂舉辦「卓爸40－卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，邀請所有曾接受他照顧的病童與家屬共聚一堂，與卓爸一同回顧醫療路上的點滴，活動開放報名，可關注屏基官網或臉書。

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