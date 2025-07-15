健康網》身體慢性發炎 醫：如同「悶燒鍋」加速老化

陳珮淳分享，植化素具有抗氧化與調節免疫功能。建議依「彩虹飲食」原則，攝取紅、橘、綠、紫等多色蔬果，如番茄、胡蘿蔔、苦瓜、藍莓等；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否最近常感覺煩躁易怒、臉上冒痘、嘴破喉嚨痛，甚至晚上睡不好、皮膚暗沉？營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，這些看似平常的症狀，可能是身體正悄悄陷入「慢性發炎」狀態。6招消滅體內火氣包含：足量飲水促代謝、補充維生素C、吃彩虹蔬果攝取植化素、補充益生菌養腸道、遠離高發炎飲食、充足睡眠與情緒管理。

陳珮淳指出，慢性發炎如同身體內部的「悶燒鍋」，不易察覺，卻會長期影響情緒、代謝、免疫功能，甚至加速老化。造成慢性發炎的4大元兇：

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1. 高油高糖飲食：頻繁食用炸物、甜飲、加工食品會促發體內發炎反應。

2. 長期熬夜與壓力：生活作息不穩與心理壓力會使壓力荷爾蒙上升，間接導致發炎。

3. 缺乏蔬果與抗氧化營養素：抗氧化能力不足使自由基堆積，促使發炎加劇。

4. 腸道菌失衡：腸道健康不佳會影響免疫調節，增加發炎風險。

陳珮淳建議，每日攝取水量為「體重×30c.c.」，夏季出汗多應更積極補充水分，有助於代謝廢物與自由基。；圖為情境照。（圖取自freepik）

6招實用抗發炎法

1. 足量飲水促代謝：建議每日攝取水量為「體重×30c.c.」，夏季出汗多應更積極補充水分，有助於代謝廢物與自由基。

2. 補充維生素C強化防護罩：維生素C具高抗氧化能力，有助降低體內氧化壓力與發炎指數。食物來源包括芭樂、奇異果、檸檬、彩椒、綠花椰菜等。

3. 彩虹蔬果攝取植化素滅火：植化素具有抗氧化與調節免疫功能。建議依「彩虹飲食」原則，攝取紅、橘、綠、紫等多色蔬果，如番茄、胡蘿蔔、苦瓜、藍莓等。

4. 補充益生菌養腸道：穩定腸道菌相能降低全身性發炎。可從無糖優格、泡菜、味噌、發酵蔬菜中攝取，或選擇合適的益生菌補充品。

5. 遠離高發炎飲食地雷：高油脂與高糖食品如鹽酥雞、甜飲、香腸等，建議每週控制在1～2次以內，避免「火上加油」。

6. 充足睡眠與情緒管理：睡眠與壓力是抗發炎的根本。建議每日睡眠時間達7小時以上，並透過運動、冥想等方式紓壓，維持良好情緒。

陳珮淳提醒，抗發炎不是一蹴可幾的療法，而是長期的生活習慣培養。只要每天為身體降一點「火」，不僅膚況與代謝會逐漸改善，情緒也將趨於穩定。

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