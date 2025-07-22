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健康網》怪天氣關節痛加劇 醫：痛過頭快就醫

2025/07/22 14:50

關節疼痛的成因相當複雜，不僅與發炎有關，也可能與過度使用、天氣變化等因素密切相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

關節疼痛的成因相當複雜，不僅與發炎有關，也可能與過度使用、天氣變化等因素密切相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期多雨，醫師提醒民眾外出記得攜帶雨具並注意安全。同時，林口長庚醫院風濕過敏免疫科也藉此時機，提醒關節疼痛患者：天氣變化可能加劇疼痛，務必留意身體狀況；而在就醫時，可透過「數字疼痛評估量表」來準確形容疼痛程度。

林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書專頁指出，許多病患經常反映：「我的發炎指數雖然有下降，但疼痛的問題卻始終沒有改善。」事實上，關節疼痛的成因相當複雜，不僅與發炎有關，也可能與過度使用、天氣變化等因素密切相關。許多患者在變天前夕，會明顯感受到疼痛加劇。

在就醫時，可透過「數字疼痛評估量表」來準確形容疼痛程度；圖為情境照。（圖取自freepik）

在就醫時，可透過「數字疼痛評估量表」來準確形容疼痛程度；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師強調，疼痛是一種主觀感受，每個人的耐痛程度與感受差異極大，因此與醫師溝通時，清楚表達疼痛程度就變得相當重要。最簡單且快速的方法，就是使用「數字疼痛評估量表（NRS，Numerical Rating Scale）」。該量表將疼痛程度分為0至10分：

●0分：完全不痛。

●1至3分：輕微疼痛，尚可忍受，日常生活不受影響。

●4至6分：中度疼痛，明顯不適，日常活動受到限制。

●7至9分：重度疼痛，嚴重干擾生活，甚至影響睡眠。

●10分：無法忍受的劇烈疼痛。

醫師呼籲，若有長期疼痛問題，應儘早尋求專業診療，切勿拖延。即使在數值尚屬「可忍受」範圍內，也應留意是否已影響生活品質。

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