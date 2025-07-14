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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

高雄推動孕婦周產期共同照護 跨院轉診無縫接軌

2025/07/14 18:13

高雄4家醫學中心及4家婦產醫院，今（14）日宣布推動「周產期共同照護產前母體轉診」試辦計畫。（高雄市衛生局提供）

高雄4家醫學中心及4家婦產醫院，今（14）日宣布推動「周產期共同照護產前母體轉診」試辦計畫。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為提升高風險孕產婦與新生兒的照護、降低嬰兒死亡率，台灣周產期醫學會結合高雄市4家醫學中心及4家婦產醫院，今（14）日宣布推動「周產期共同照護產前母體轉診」試辦計畫，跨院合作建立更貼心與完善的孕婦產前轉診及照護流程，讓孕婦能更安心生產。

高雄市衛生局指出，嬰兒死亡主要病因為源於周產期病況，其中孕齡小於28週的極度早產與小於1000克的極低出生體重為兩大致命因素，高風險妊娠若能及時轉介至具備高層級周產期照護能力的醫療院所，將有助提升母嬰安全，降低嬰兒死亡率。

此試辦計畫由高醫婦產部產科主任詹德富、高雄長庚婦產部教授許德耀共同研擬產婦7項及胎兒5項的高風險轉診指標，只要產婦在一般產檢院所發現符合所列指標，即可透過綠色通道（特定門診）轉診至醫療資源較豐富的醫學中心共同照護，若孕婦病兆妥善治療控制良好，即可轉回原產檢院所繼續照護，藉此保障母嬰健康、減少嬰兒早產。

目前共同參與的醫院包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、義大醫院、高雄榮民總醫院 4家醫學中心，以及生產數高的四季台安醫院、柏仁醫院、博愛蕙馨醫院、高大美杏生醫院。

衛生局長黃志中表示，轉診試辦計畫推動可讓接生院所降低照護風險、醫學中心的介入則確保每位高風險妊娠可獲得更妥善的照護，所有醫療人員共同合作創造三贏，也期待這項試辦計畫能擴大至全高雄的院所都能參與。

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