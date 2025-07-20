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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》改善經痛、擺脫過敏 夏日三伏貼別錯過

2025/07/20 12:27

三伏貼療法可改善多種體質與慢性症狀，包含：免疫調理類：過敏體質、虛寒怕冷、體弱多病；圖為情境照。（圖取自freepik）

三伏貼療法可改善多種體質與慢性症狀，包含：免疫調理類：過敏體質、虛寒怕冷、體弱多病；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著炎炎夏日進入三伏天節氣，也迎來一年中最適合進行「三伏貼」的黃金療程期。根據合佗中醫診所醫師於臉書上分享，許多長期受過敏、氣喘、經痛等困擾的民眾，三伏天雖然炎熱難耐，但也正是改善體質、擺脫舊疾的關鍵時機，三伏貼或許正是您今年夏天的新選擇。

現代人面對季節轉換，常有過敏反應、自覺如「人肉氣象台」，或是女性每月與經痛作戰，苦不堪言。合佗中醫診所指出，針對這些狀況，「三伏貼」提供了一種無須吃藥、無須針灸的自然療法，只要簡單敷貼藥餅於特定穴位，便能幫助調理體質、改善症狀。

順應天時的「冬病夏治」法

三伏貼依據中醫「冬病夏治」的理念，在氣溫最高、人體陽氣最旺、血液循環最順暢的三伏期間，將具有辛溫特性的中藥製成藥餅，敷貼於人體特定穴位，持續2至4小時。這樣的療法有助於驅寒溫陽、排濕補氣，進一步達到治療及預防疾病的功效。

中醫指出，婦科如經痛、宮寒、手腳冰冷等症狀亦可調理；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，婦科如經痛、宮寒、手腳冰冷等症狀亦可調理；圖為情境照。（圖取自freepik）

適用族群廣泛 大人小孩皆可施貼

三伏貼療法可改善多種體質與慢性症狀，包含：

●免疫調理類：過敏體質、虛寒怕冷、體弱多病。

●呼吸系統：氣喘、慢性支氣管炎、過敏性鼻炎。

●兒童體質：胃口不佳、反覆感冒。

●筋骨不適：肩頸痠痛、關節退化、風濕痹痛。

●腸胃調整：消化不良、腹瀉、脹氣。

●婦科調理：經痛、宮寒、手腳冰冷等症狀。

此外，近年來許多新冠康復者面臨「長新冠」後遺症，包括慢性疲勞、呼吸不順等問題，中醫亦建議可透過三伏貼進行體質調整與免疫強化，促進身體復原。中醫師也提醒，除了夏季的三伏貼，冬天亦可透過「三九貼」進行延續性調理。兩者搭配施作，能進一步強化身體抗病能力，減少慢性疾病發作頻率。

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