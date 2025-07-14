健康網》F4朱孝天飽受纖維肌病症 重新站在舞台很不容易

F4回來了！日前在五月天的演唱會合唱「流星雨」。朱孝天（右4）帥帥回歸，更令歌迷疼惜他的身體。（相信音樂提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕久違了！F4在五月天演唱會合體高歌。46歲的朱孝天早已淡出演藝圈，看得出來他為這次聚首費心鍛鍊了身體，但熟知他的人都知道，朱孝天近幾年來飽受纖維肌痛症之苦。根據「榮總人」期刊指出，全身都痛、到處痠痛的病人，甚至輕微的身體觸壓，便能造成明顯的疼痛，病人跑了許多科卻不一定檢查得出確切的病因，同時伴隨睡眠障礙、疲勞無力、頭痛、麻木、大腸急躁症、健忘、無法專心等現象。

中榮醫訊也稱此病為「公主病」，有些病人在免疫風濕科輾轉做檢查，確定沒有風濕性關節炎或修格蘭氏症等免疫性疾病後，才被醫師發現原來全身有多處疼痛，理學檢查也出現身體對疼痛較敏感，因而被診斷是纖維肌痛症。

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纖維肌痛症是全身多處的肌肉痠痛，其實是神經傳導出了問題的神經病變性疼痛。國際上有很多研究都發現病人在被診斷為纖維肌痛症之前，平均都已經求診超過5年了；而且約有25%的病人因為罹患纖維肌痛症而無法工作，必須離開職場。

而朱孝天也是如此，只要發作起來會導致身體長期疼痛，影響日常生活和工作。在臨床上也發現病人最常有疲憊與睡眠障礙、記憶及情緒問題、無法專心、排便習慣改變等。「纖維肌痛症」目前尚未有確定的病因，「中樞神經系統失調」為目前最被接受的解釋。

朱孝天能夠重新站在舞台上屬不易，歌迷應對他抗病的心路歷程，抱以激勵的掌聲！

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