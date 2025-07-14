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定期篩檢口腔癌 早期發現存活率可達8成

2025/07/14 17:20

柳營奇美醫院牙醫部醫師李偉廷表示，早期發現，早期治療，口腔癌篩檢早期發現有較佳的存活率。（柳營奇美醫院提供）

柳營奇美醫院牙醫部醫師李偉廷表示，早期發現，早期治療，口腔癌篩檢早期發現有較佳的存活率。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕口腔癌目前已是國人健康的重要威脅，柳營奇美醫院牙醫部醫師李偉廷表示，早期發現，早期治療，口腔癌篩檢早期發現有較佳的存活率，研究指第0期、第1期之5年存活率可達70%至80%以上，定期接受口腔黏膜檢查可降低26%的口腔癌死亡風險。

李偉廷指出，衛生福利部在2023年癌症死亡原因統計顯示，口腔癌為國人第6大癌症死因，且平均死亡年齡為54歲，較其他癌症早約10年，國內每年約有5400名口腔癌個案，2300人死於口腔癌，為台灣男性所發生和死亡率增加最快者。吸菸是造成口腔癌的主因，吸菸者導致口腔癌的機率為無此習慣者的18倍，有飲酒者為10倍，吸菸及嚼檳榔皆有者為89倍，同時有吸菸飲酒嚼檳榔者導致口腔癌的機率更高達無此習慣者的123倍。

李偉廷醫師表示，針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查。若有以下口腔癌早期警訊應特別留意：口腔潰瘍超過兩週未癒合，尤其是無明顯疼痛；出現異常紅斑或白斑，特別是邊界不清或增厚者；發現口腔內或頸部有腫塊或硬結，尤其持續增大者；感覺咀嚼或吞嚥時異常疼痛、卡頓或不適；說話或發音改變；及長時間感覺喉嚨有異物或持續疼痛，而非一般感染導致等。

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