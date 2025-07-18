健康網》側睡流口水非病 學者：顯示身體超relax

洪泰雄說，側睡流口水是相當常見的生理現象，反而可能代表你進入了深層睡眠、身體徹底放鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在起床後發現枕頭濕了一片，擔心自己「流口水」是否代表身體出現問題。對此，營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，側睡流口水是相當常見的生理現象，反而可能代表你進入了深層睡眠、身體徹底放鬆。

洪泰雄分享，不少民眾私訊詢問他：「我睡覺常常側睡，枕頭都有口水印，是不是有問題？」其實，這往往是因為習慣側睡或趴睡時，嘴角微張，加上熟睡期間吞嚥反射變弱，唾液便容易從嘴角流出。他強調：「這代表你的身體已經放鬆到連嘴角都懶得管了！」

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避免流口水的建議睡姿與習慣調整

若民眾在意枕頭濕漉漉的感覺，洪泰雄建議可嘗試改為仰睡，不僅有助嘴巴自然閉合，也減少口水流出的機會。此外，仰睡也能避免臉部肌肉與頸椎壓迫，對於皮膚保養、呼吸順暢與減少皺紋都有幫助。對於習慣側睡的民眾，他建議可選擇高度與肩膀等寬、支撐性適中的枕頭，如記憶枕或人體工學枕，以幫助頭頸維持水平、減少唾液外流。睡前避免食用過酸、過辣的食物，也能降低唾液分泌量。

對於習慣側睡的民眾，他建議可選擇高度與肩膀等寬、支撐性適中的枕頭，如記憶枕或人體工學枕，以幫助頭頸維持水平、減少唾液外流；圖為情境照。（圖取自freepik）

注意其他症狀 恐與鼻炎或睡眠障礙有關

洪泰雄提醒，若流口水同時伴隨鼻塞、張口呼吸、喉嚨乾痛或睡醒後仍感疲倦等現象，則需留意可能為慢性鼻炎或睡眠呼吸中止症，建議尋求專業醫療評估。而有時候，身體只是想告訴你——我真的累了，讓我好好休息一下吧。

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