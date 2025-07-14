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太陽眼鏡防曬「色差」大 醫：首選鏡片灰黑色、藍色有害

2025/07/14 16:20

許粹剛醫師提醒，太陽眼鏡的鏡片顏色多樣，選擇應以功能為主；圖為情境照。（圖取自freepik）

許粹剛醫師提醒，太陽眼鏡的鏡片顏色多樣，選擇應以功能為主；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕夏日陽光熾熱，紫外線（UV）強烈易傷眼，隨時間累積甚至恐增加白內障及黃斑部病變風險，因此要做好「眼睛防曬」。眼科醫師表示，太陽眼鏡的鏡片顏色多樣，選擇應以功能為主，以灰黑色為佳，藍色反有害，而紅色、玫瑰色僅具裝飾作用。

針對太陽眼鏡的鏡片顏色，振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛說明，以灰黑色最佳，因為能讓各種顏色的光線平等通過，透過鏡片的光線最自然；次要選擇是茶色、琥珀色，能吸收被空氣中水氣或灰塵散播的藍光，可增強對比，細微處也看得清楚。

許粹剛指出，也可以購買黃色鏡片，適合室內或夜間駕車，能擋掉刺眼亮光，避免行車意外。然而藍色鏡片會吸引有害的藍光通過眼睛，可能提高黃斑部退化風險，不建議使用；紅色及玫瑰色鏡片則僅具裝飾作用，無法有效防護眼睛。

許粹剛也提醒，市面上有些廉價產品標榜國家標準認證「UV400」，實際防護效果卻未必達標。選擇太陽眼鏡要注意經濟部標準檢驗局依光照穿透率由高至低、紫外線遮蔽率由低至高，將濾鏡分類分為0至4類，一般戶外活動建議選擇紫外線遮蔽率75%以上的鏡片，例如爬山、雪地等活動時，且最好選用全罩式設計；濾鏡分類4的光照穿透率僅3至8%，則不建議駕駛時配戴，以免造成危險。

此外，許粹剛指出，購買太陽眼鏡時，可檢查鏡片品質，將鏡片對著日光燈輕輕移動，若鏡片上反射的影像扭曲變形，便代表品質不良，同時可請專業眼鏡行協助測試鏡片抗UV功能，並要求開立合格證明。

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