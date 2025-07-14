健康網》中和公車暴衝車禍 醫：糖友司機疑低血糖而無自覺

中和公車13日發生暴衝車禍，司機指稱罹患糖尿病且有定期服藥，但在疑似肇事前突然暈眩、意識模糊。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中和公車13日下午暴衝車禍造成婦人慘卡公車底死亡意外，據了解，駕駛首都客運司機罹患糖尿病10多年，定期服用藥物控制，但他於偵訊時指稱，在肇事前綠燈起步時，疑似突然暈眩、意識模糊，造成連撞4輛汽、機車，致婦人捲入車底；根據糖尿病關懷基金會衛教資料，新竹台大內科醫師林均賢指出，糖友低血糖而無自覺，要特別小心！

林均賢說，第1型糖尿病友及血糖長期控制不良的第2型糖友，還有常常反覆發生低血糖者，若是糖友有心臟問題，使用非選擇性交感神經抑制劑，也會發生處於低血糖而不自知。

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此外，林均賢分享糖友會造成低血糖的6大原因：

1.胰島素操作不當（忘記已經施打而重複打針、速效胰島素打完沒有吃飯等）。

2.使用促進胰島素分泌的藥物。

3.生病食慾變差或是感染、腹瀉等原因造成醣類攝取或吸收減少。

4.肝腎功能變差，導致藥物代謝變慢。

5.長時間運動卻沒有適當補充糖分。

6.空腹飲酒：空腹大量飲酒會抑制身體糖質新生造成低血糖。

不過不只是糖友會出現低血糖，林均賢指出，一般人也有可能有低血糖：

1.酗酒：空腹大量飲酒，跟糖友一樣可能低血糖，但機率較低。

2.感染症、腹瀉、食慾變差：跟糖友一樣可能低血糖，但是機率較低。

3.肝臟葡萄糖輸出減少：嚴重消瘦、營養不良、尿毒症、腎上腺功能低下等。

4.胃切除手術後之病人：食物很快進入小腸，葡萄糖被吸收後，胰島素大量分泌造成低血糖。

5.潛伏型糖尿病（occult diabetes）：胰島細胞分泌胰島素較正常人遲緩，以致於飲食後血糖升高，進而分泌過量的胰島素，引起低血糖。此型病人多為肥胖，具有糖尿病的家族史；建議控制體重、少量多餐，並增加食物中的纖維含量，有助減少低血糖發生。

6.體內有分泌胰島素的腫瘤：例如胰島細胞瘤（Insulinoma）。若有懷疑患病者，需住院做72小時禁食檢查。

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