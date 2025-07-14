自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》中和公車暴衝車禍 醫：糖友司機疑低血糖而無自覺

2025/07/14 17:04

中和公車13日發生暴衝車禍，司機指稱罹患糖尿病且有定期服藥，但在疑似肇事前突然暈眩、意識模糊。（資料照）

中和公車13日發生暴衝車禍，司機指稱罹患糖尿病且有定期服藥，但在疑似肇事前突然暈眩、意識模糊。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中和公車13日下午暴衝車禍造成婦人慘卡公車底死亡意外，據了解，駕駛首都客運司機罹患糖尿病10多年，定期服用藥物控制，但他於偵訊時指稱，在肇事前綠燈起步時，疑似突然暈眩、意識模糊，造成連撞4輛汽、機車，致婦人捲入車底；根據糖尿病關懷基金會衛教資料，新竹台大內科醫師林均賢指出，糖友低血糖而無自覺，要特別小心！

林均賢說，第1型糖尿病友及血糖長期控制不良的第2型糖友，還有常常反覆發生低血糖者，若是糖友有心臟問題，使用非選擇性交感神經抑制劑，也會發生處於低血糖而不自知。

此外，林均賢分享糖友會造成低血糖的6大原因：

1.胰島素操作不當（忘記已經施打而重複打針、速效胰島素打完沒有吃飯等）。

2.使用促進胰島素分泌的藥物。

3.生病食慾變差或是感染、腹瀉等原因造成醣類攝取或吸收減少。

4.肝腎功能變差，導致藥物代謝變慢。

5.長時間運動卻沒有適當補充糖分。

6.空腹飲酒：空腹大量飲酒會抑制身體糖質新生造成低血糖。

不過不只是糖友會出現低血糖，林均賢指出，一般人也有可能有低血糖：

1.酗酒：空腹大量飲酒，跟糖友一樣可能低血糖，但機率較低。

2.感染症、腹瀉、食慾變差：跟糖友一樣可能低血糖，但是機率較低。

3.肝臟葡萄糖輸出減少：嚴重消瘦、營養不良、尿毒症、腎上腺功能低下等。

4.胃切除手術後之病人：食物很快進入小腸，葡萄糖被吸收後，胰島素大量分泌造成低血糖。

5.潛伏型糖尿病（occult diabetes）：胰島細胞分泌胰島素較正常人遲緩，以致於飲食後血糖升高，進而分泌過量的胰島素，引起低血糖。此型病人多為肥胖，具有糖尿病的家族史；建議控制體重、少量多餐，並增加食物中的纖維含量，有助減少低血糖發生。

6.體內有分泌胰島素的腫瘤：例如胰島細胞瘤（Insulinoma）。若有懷疑患病者，需住院做72小時禁食檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中