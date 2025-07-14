健康網》療癒新萌寵！ 絨毛娃娃帶來安全感與愛

王泰俐表示，在這個不確定而焦慮的年代，越來越多人開始依賴絨毛娃娃，有助現代人從焦慮的生活裡獲得心理安定感；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常看到上班族背包上的「吉伊卡哇」玩偶，忍不住對它們的萌樣發出會心一笑？台大新聞所媒介心理教授王泰俐表示，在這個不確定而焦慮的年代，越來越多人開始依賴絨毛娃娃、可愛角色公仔等玩偶，它不只是年輕人喜愛的療癒小物，更有1/3的成人會抱著玩偶入睡，有助獲得心理安定感。

擁有美國賓州大學正向心理學專業證照的王泰俐，在臉書專頁「Dr.Lily的快樂便籤 」分享，一下班就想回家、抱住床上那隻玩偶；不說話、不解釋，只想被靜靜陪伴，我們活在一個「要撐住」的時代。Z世代是全世界最焦慮的一代：從疫情、社群壓力、資訊炸彈長大，好像一直在應付人生，卻很少被真正理解。有時候不需要解決方案，只需要一個不會離開的療癒友伴，一個隨時提供溫暖的懷抱。

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王泰俐接著說，在這個不確定且焦慮的年代，越來越多人開始依賴療癒小物，無論是絨毛娃娃、可愛角色公仔，或可以加熱擁抱的暖暖娃娃，它們不只是裝飾品，而成為許多人生活中的心靈慰藉。這些療癒小物不只擄獲年輕人的心，1項英國調查更指出，有44%的成年人會收集玩偶，甚至有1/3的成人會抱著玩偶入睡。這些數字都揭示出：人們對「情緒支持物」的需求，比想像的還廣泛。

王泰俐說，在這個壓力頻頻爆表的世界裡，每個人都值得有1隻自己的療癒小物，提醒自己：你已經很努力了，也值得被安慰。（圖由王泰俐提供）

玩偶為什麼讓人更放鬆、更快樂？

王泰俐說明，根據心理學家馬斯洛的需求層次理論，當基本安全與情感需求無法獲得滿足時，人們會尋求「替代性」的補償機制。而療癒小物就是典型的「過渡物」（transitional object），幫助人們在孤單與壓力中獲得心理安定。

他引述了近期來自法國的玩偶心理學研究進一步說，療癒玩偶具有2大關鍵療效：

1.感官安撫：玩偶的絨毛、重量與柔軟觸感能刺激放鬆反應，降低壓力荷爾蒙。

2.情感連結：玩偶經常承載著童年記憶、重要他人或人生片段，使其成為象徵性的心理支持。

王泰俐說，從正向心理學觀點看玩偶的功能，無論擁抱心愛的娃娃、觀看動畫中角色的互動、或是與人分享玩偶收藏的故事，這些過程中所產生的正向情緒，都能強化內在資源，讓人在面對壓力與困難時，更有力量挺過。因此，療癒小物不等於逃避現實，而是提供一種安全、正向的情緒出口。在心理脆弱、情緒低落的時刻，它們提供了「非語言的支持」，讓你有空間安靜修復內心。

想讓療癒玩偶成為生活的助力，王泰俐建議以下4項方法：

●選擇一個讓你安心、喜歡的玩偶放在床邊或工作桌。

●每天花幾分鐘擁抱它，進行正念深呼吸放鬆。

●與朋友分享你對某個角色或玩偶的喜愛，建立情感連結。

●嘗試記錄與它的「對話」，加強自我覺察與情緒整理。

王泰俐總結，在這個壓力頻頻爆表的世界裡，每個人都值得有1隻自己的療癒小物，提醒自己：你已經很努力了，也值得被安慰。

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