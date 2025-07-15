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健康網》暑氣逼人 呷季節限定冰品手腳要快
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕經過颱風丹娜絲攪局、中南部連日豪大雨後，暑假出遊號角響起，農業易遊網粉專推出《夏日消暑特輯》，從北到南、從山區到海邊，都藏著超棒的農場限定冰品，每樣都是當地季節限定消暑聖品，除了降溫解熱外，還能體驗農遊樂趣。
●桃園─復興水蜜桃冰沙
順道遊：角板山→東眼山國家森林遊樂區
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●屏東─車城綠豆蒜
綠豆蒜裡沒有蒜～是傳統綠豆湯的進階版，加挫冰或熱熱吃都好吃
順道遊：車城→四重溪休閒農業區
●花蓮─玉里鮮採愛玉
愛玉子是台灣才有的物種！體驗親手搓愛玉超療癒，而且每100g只有2大卡根本零負擔。
順道遊：范家愛玉園→東豐休閒農業區
休閒農場、農會推出的特色限定冰品：
北部─林家古厝休閒農場蓮子冰、飛牛牧場牛乳冰
中部─信義鄉梅子夢工廠梅精酵素霜淇淋（假日限定）、番路鄉農會柿柿如意及茶果子冰淇淋
南部─新市區農會毛豆冰淇淋、大樹區農會姑山倉庫玉荷包椰果冰棒
東部─三星蔥文化館蔥仔冰淇淋、山海正甜吉製冰所鹽鬚醬油冰淇淋
彰濱秀傳紀念醫院中醫部主治醫師邱伯恩說明，傳統醫學認為吃冰喝冷水即屬於「」。此外，美國有研究指出，喝冷水後鼻涕會變稠、頭痛；日本則發現，喝低溫的水會讓胃部收縮次數減少。但也有科學文獻證實，冷水能促進代謝、提升運動表現、支持減重、刺激警覺性。醫界認為，每個人要依自己體質吃冰品，但務必切記不要過量。
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