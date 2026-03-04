不孕權威林禹宏逝》醫籲骨髓移植後落實「三吹四請」 揪出隱形殺手GvHD

新光醫院不孕症名醫林禹宏辭世，台大癌醫中心血液腫瘤部劉家豪醫師表示，血液疾病的患者，除了移植室的高劑量化療以外，很重要的是需要靠捐贈者的免疫系統進行的抗癌效果。（取自林禹宏臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕新光醫院不孕症權威林禹宏教授於3日不幸辭世，享壽63歲。他自 2018年確診急性白血病後，歷經骨髓移植、兩次換肺與多年抗癌奮鬥。其子Remo指出，父親重生後不僅撰寫《二次重生》激勵病友，更將稿費捐予器捐中心，其堅毅醫者精神令各界深感哀悼。林教授的抗癌歷程，也為大眾揭示了異體骨髓移植中極為複雜的「反排斥」課題。

台大癌醫中心血液腫瘤部醫師劉家豪指出，急性白血病患者進行異體幹細胞移植，除了依賴移植室高劑量化療，最核心的治癒力量在於捐贈者的免疫系統。當新的骨髓進入病患體內，會重建一套全新的白血球系統，這批「新警察」會在血液中巡邏，一旦發現微量冒出的癌細胞便予以殲滅。

劉家豪說，這種持續終身的癌症免疫療法，雖然是治癌利器，卻也伴隨著「移植物抗宿主疾病（GvHD，俗稱反排斥）」的副作用。劉醫師表示，反排斥實為「必要之惡」，因為這代表捐贈者的免疫系統正活躍運作；臨床觀察發現，完全沒有發生反排斥的病患，癌症復發的風險反而顯著增高。

劉家豪解釋，若將反排斥的控制比喻為米飯「有點黏又不要太黏」。醫師的挑戰在於：必須讓捐贈者的免疫系統維持一定活性以對抗癌症，卻又不能過度攻擊病患自身的器官。以林禹宏為例，為壓制復發而進行的淋巴球輸注雖成功滅癌，卻誘發了極少見（低於 2%）的重度肺部慢性反排斥。

他建議，掌握「三吹四請」監測關鍵。慢性反排斥初期影響輕微，如肺部慢性反排斥這類反應是捐贈者白血球攻擊患者肺部組織，導致纖維化與功能喪失，進程極其緩慢且具隱匿性，往往在病患察覺呼吸困難時，肺部功能已受到顯著影響。極易被病友視為一般感冒或老化。為守護移植成果，「早期偵測、及早診斷」是唯一對策。他疾呼移植病友應嚴格落實「三吹四請」監測口訣：

●「三吹」：定期肺功能追蹤： 移植後一年內，每三個月必須定期接受肺功能吹氣檢查。即便自覺呼吸順暢，也需透過精密數據確認是否有肉眼不可見的退化。

●「四請」：觀察4個好發部位

1. 肺部：留意是否有不尋常的乾咳、微喘。

2. 皮膚： 觀察是否出現乾燥、緊繃、皮疹或色素沉澱。

3. 眼睛： 警覺異常乾澀、異物感或畏光現象。

4. 口腔： 檢查是否有黏膜發炎、潰瘍或對辛辣食物感到敏感。



劉家豪呼籲，現今醫療藥物已大幅進步，只要能透過早期偵測發現反排斥徵兆，並積極配合醫師回診調藥，多數病患都能與這份「必要的邪惡」和平共存。林禹宏用生命示範了醫者的韌性，其之前也不斷提醒所有病友：積極回診並主動告知細微症狀，是守護移植成果最重要的關鍵。

