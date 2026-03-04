自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》南、北滷肉飯誰較罪惡？ 營養師教5招減負擔

2026/03/04 11:56

健康網》南、北滷肉飯誰較罪惡？ 營養師教5招減負擔

南北滷肉飯吵翻天，專家表示，熱量關鍵在「油脂、糖、鈉、份量的總和；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕南、北滷肉飯受關注，民眾紛紛想了解到底誰比較罪惡？營養師陳珮淳指出，北部滷肉飯油亮鹹香、肉感厚實，屬於收汁濃縮型；南部肉燥飯甜鹹交織，糖加油更容易讓人多吃，熱量關鍵在「油脂、糖、鈉、份量的總和。她建議更聰明吃法，醬汁少一點、飯少1/3、先吃青菜、加滷蛋或荷包蛋增加飽足感，一週享用1–2 次，減少身體負擔。

南、北滷肉飯到底誰罪惡？陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，有些民眾愛吃北部滷肉飯，覺得肉塊爽度滿分又對味；有人偏愛南部肉燥飯，甜甜滑滑的才療癒。罪不罪惡主要看油脂、糖、鈉，與民眾裝的那碗飯有多少。她分析南、北滷肉飯的好吃關鍵與地雷處：

1.北部滷肉飯，收汁濃縮派

北部滷肉飯多以三層肉切塊燉煮，醬汁收得濃、油脂集中，鹹香下飯，但肥肉比例高、鈉濃度也高，醬汁拌飯更容易讓整碗醣量上升。隔天體重增加，多半是高鈉造成水分滯留。

2.南部肉燥飯，甜香滲透派

南部肉燥飯甜香滑順、醬汁滲透型，絞肉細碎、醬汁多、甜鹹交織、每一粒米都被包覆。醬汁多且帶甜味，部分做法加入冰糖，甜加油的組合滑順好入口，卻也讓人不知不覺多添一口飯。糖、油與白飯疊加，總熱量上升更快。不是甜會胖，是「糖＋油＋份量」一起堆高熱量。

滷肉飯的健康5吃法

民眾熱愛滷肉飯，也想兼顧健康，應該怎麼做呢？陳珮淳提出了以下5項建議：

●醬汁少一點：降低鈉與隱形油脂負擔。

●飯量減少1/3：控制醣負荷，不是不吃澱粉，是控制總量。

●先吃青菜：利用纖維延緩血糖上升。

●加滷蛋、荷包蛋：蛋白質可以增加飽足感、穩定血糖波動、減少後續進食量。

●1週吃1–2次身體代謝可以負擔，高油、高鈉餐如果天天吃，會造成水腫循環，鈉負擔累積，與飽和脂肪攝取增加。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中