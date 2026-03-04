健康網》南、北滷肉飯誰較罪惡？ 營養師教5招減負擔

南北滷肉飯吵翻天，專家表示，熱量關鍵在「油脂、糖、鈉、份量的總和；圖為情境照。（資料照）





〔健康頻道／綜合報導〕南、北滷肉飯受關注，民眾紛紛想了解到底誰比較罪惡？營養師陳珮淳指出，北部滷肉飯油亮鹹香、肉感厚實，屬於收汁濃縮型；南部肉燥飯甜鹹交織，糖加油更容易讓人多吃，熱量關鍵在「油脂、糖、鈉、份量的總和。她建議更聰明吃法，醬汁少一點、飯少1/3、先吃青菜、加滷蛋或荷包蛋增加飽足感，一週享用1–2 次，減少身體負擔。

南、北滷肉飯到底誰罪惡？陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，有些民眾愛吃北部滷肉飯，覺得肉塊爽度滿分又對味；有人偏愛南部肉燥飯，甜甜滑滑的才療癒。罪不罪惡主要看油脂、糖、鈉，與民眾裝的那碗飯有多少。她分析南、北滷肉飯的好吃關鍵與地雷處：

1.北部滷肉飯，收汁濃縮派

北部滷肉飯多以三層肉切塊燉煮，醬汁收得濃、油脂集中，鹹香下飯，但肥肉比例高、鈉濃度也高，醬汁拌飯更容易讓整碗醣量上升。隔天體重增加，多半是高鈉造成水分滯留。

2.南部肉燥飯，甜香滲透派

南部肉燥飯甜香滑順、醬汁滲透型，絞肉細碎、醬汁多、甜鹹交織、每一粒米都被包覆。醬汁多且帶甜味，部分做法加入冰糖，甜加油的組合滑順好入口，卻也讓人不知不覺多添一口飯。糖、油與白飯疊加，總熱量上升更快。不是甜會胖，是「糖＋油＋份量」一起堆高熱量。

滷肉飯的健康5吃法

民眾熱愛滷肉飯，也想兼顧健康，應該怎麼做呢？陳珮淳提出了以下5項建議：

●醬汁少一點：降低鈉與隱形油脂負擔。

●飯量減少1/3：控制醣負荷，不是不吃澱粉，是控制總量。

●先吃青菜：利用纖維延緩血糖上升。

●加滷蛋、荷包蛋：蛋白質可以增加飽足感、穩定血糖波動、減少後續進食量。

●1週吃1–2次身體代謝可以負擔，高油、高鈉餐如果天天吃，會造成水腫循環，鈉負擔累積，與飽和脂肪攝取增加。

