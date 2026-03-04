自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不是感冒喉嚨卻卡卡 營養師解換季常見4原因

2026/03/04 19:23

早上起床老想咳卻沒發流鼻水等症狀？營養師廖欣儀指出，這種狀況在季節交替時常見，由於溫差大、濕度高等因素，導致呼吸道出現敏感反應；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬春時節天氣多變化，許多人常常覺得喉嚨怪怪的，早上起床會咳幾聲，卻沒有發燒、流鼻水等症狀。營養師廖欣儀指出，這種狀況在季節交替時相當常見，由於日夜溫差大、濕度升高、花粉與空污、長時間待在空調環境等因素，導致呼吸道出現敏感反應，而非感染所致。

溫濕度、花粉、空調均影響

廖欣儀於臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文表示，換季時，由於氣溫、環境變化，容易引發輕咳與清喉嚨，但又不似感冒，常見原因包括以下4點：

日夜溫差大：白天炎熱、夜晚轉涼，氣道反覆收縮與擴張，可能造成黏膜變得敏感，出現清喉嚨或輕咳情況。

濕度升高：濕氣較重時，塵蟎與黴菌活躍，對於過敏體質者刺激性更高，可能引發喉嚨乾癢或異物感。

花粉與空氣污染：春季花粉濃度上升，加上都市空氣品質波動，也易增加呼吸道負擔。

長時間待在空調環境：室內空氣循環不佳或空調過強，可能使黏膜水分蒸發較快，導致乾癢與頻繁清喉嚨。

喉嚨乾、輕咳：身體防禦反應

廖欣儀指出，這類輕咳、想清喉嚨的情況，通常沒有發燒、全身痠痛，也沒有濃稠黃綠痰等感染症狀。較常見的是喉嚨乾燥、有異物感，尤其在早晨或溫差較大時特別明顯。她並進一步說明，呼吸道黏膜如同一層保護膜，當過於乾燥或受到刺激時，身體會透過輕咳來清除異物，屬於暫時性的防禦反應。

換季期間4招保養呼吸道

至於換季期間如何保養呼吸道？她建議，可採行以下4種方式：

1.多補充水分，維持黏膜濕潤。

2.減少高糖飲食，避免增加分泌刺激。

3.適量攝取溫潤食材，如白木耳、紅棗、枸杞、山藥等。

4.維持規律作息，幫助穩定自律神經。

此外，廖欣儀強調，若咳嗽持續超過2週，或出現胸悶、喘鳴、夜間咳嗽加重、痰液顏色改變等情況，仍建議儘早就醫評估診療。

