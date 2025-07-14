看牙別怕怕 佳里奇美醫院兒童牙科打造友善診間

佳里奇美醫院兒童牙科啟用，精心打造活潑、溫馨且安全的獨立診間。（佳里奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕佳里奇美醫院兒童牙科啟用，精心打造活潑、溫馨且安全的獨立診間，讓孩童能夠更安心、更自在的就醫，建立良好的就醫經驗。

佳里奇美醫院牙科主任于錫倩表示，許多家長可能認為乳牙遲早會換掉，蛀牙沒關係。但其實乳牙的健康與否，直接影響恆牙的發育、咀嚼功能、語言發展，甚至孩子的臉部發育與自信心，基於兒童口腔健康的重要性考量，也理解許多家長在為孩子尋找專業兒童牙科時所面臨的困難，因此，特別聘請永康奇美醫院兒童牙科專科醫師彭緯綸與李俊育等兩位經驗豐富的兒童牙科專科醫師，大北門地區的孩童在家附近就能享受到高品質、友善的牙科醫療。

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于錫倩指出，兒童牙科醫師不僅僅是治療蛀牙，更重要的是預防勝於治療：透過定期塗氟、窩溝封填、教導正確的刷牙方式及飲食習慣，從小幫孩子建立良好的口腔衛生習慣，有效預防蛀牙的發生。早期介入矯治：針對兒童的咬合問題、不良口腔習慣（如吸手指、吐舌頭），兒童牙科醫師能早期發現並給予適當的引導與矯治，避免日後更複雜的矯正問題，以及建立良好就醫經驗，幫助孩子克服恐懼。

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