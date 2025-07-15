健康網》膝蓋有異聲 伴隨疼痛速就醫

醫師表示，大多時候膝蓋發出的「啪」、「咔噠」、「沙沙」聲都屬正常生理現象，常見於年輕人、運動員及小小孩身上；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否曾在蹲下、起立或爬樓梯時，聽到膝蓋「喀」一聲就開始擔心是否骨頭磨到？恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，膝蓋發出的「啪」、「咔噠」、「沙沙」聲大多時候都屬正常生理現象，無需太擔心，除非伴隨明顯疼痛、腫脹或不穩定感，才建議就醫檢查。

王思恒分享，很多人聽到膝蓋發出聲響，都會忍不住擔心是不是關節磨損，甚至害怕運動。但事實上，大多數膝蓋喀喀聲都是正常的生理現象，不代表關節壞了。這種現象的正式名稱叫做彈響聲（Knee Crepitus），常見於年輕人、運動員，甚至小小孩都會有。

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常見3種膝蓋音

●「啪」一聲：是關節內氣泡瞬間破裂的聲音，像是折手指一樣，特色是發出聲音的10分鐘內，沒辦法再發出「啪」的聲音。

●「咔噠」聲：膝蓋彎曲時發出比較悶鈍的聲音，可能伴隨強烈震動感。這是髕骨在股骨滑車溝內快速移動，短暫卡住又滑過去的現象。

●細微沙沙聲：關節滑液流經髕骨後方的正常摩擦音。

王思恒說明，這些聲音大多是因為關節活動、液體流動或肌腱滑過骨頭突起所產生，並不是骨頭互相磨損。因此，有聲音不一定不好。

他引述1項國外研究指出，高達99%的人即使有膝蓋聲音，也不會感到疼痛。聲音本身不是退化的指標，也不代表未來一定會得關節炎。真正需要注意的是，如果膝蓋聲音伴隨明顯疼痛、腫脹或不穩定感，才建議找專業醫師進一步評估。

醫師指出，膝蓋聲音若伴隨明顯疼痛、腫脹或不穩定感，才需就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

至於有傳言指出：「膝蓋有聲音會變成退化性關節炎（OA）。」王思恒直言，這是過度解讀。他引述另1篇研究表示，有退化性膝關節炎的人，如果膝蓋聲音變多，可能與症狀惡化有關；但該研究對象平均年齡為61歲，而且多數有X光影像上的退化性關節炎，不能套用在沒有退化問題的年輕人身上。

最後，王思恒提醒，膝蓋有聲音沒關係，只要不痛，就可以放心活動，不要為了「不發出聲音」而避免運動，這反而會讓關節變僵硬。

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