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減肥新曙光！少吃「一種胺基酸」竟比節食更有效

2025/07/14 11:51

研究指出，透過飲食調整降低體內半胱胺酸，有望啟動脂肪燃燒機制，帶來體重管理新策略。圖為情境照，與本文無直接關聯。（資料照）

研究指出，透過飲食調整降低體內半胱胺酸，有望啟動脂肪燃燒機制，帶來體重管理新策略。圖為情境照，與本文無直接關聯。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕節食減重恐怕不是唯一解方。根據科學網站《SciTechDaily》引述《自然新陳代謝》（Nature Metabolism）期刊的最新研究，人體內一種名為「半胱胺酸」（cysteine）的天然胺基酸，可能才是影響脂肪燃燒的關鍵因子。降低其濃度，能顯著促進體內白色脂肪轉化為更活躍的棕色脂肪，為肥胖症治療開啟了全新方向。

此研究由美國潘寧頓生物醫學研究中心（Pennington Biomedical Research Center）主導。團隊在分析一項人體臨床試驗數據時，發現參與者在減少卡路里攝取時，其體內半胱胺酸含量也同步下降。為釐清關聯，研究人員進一步進行小鼠實驗，結果顯示，即便未限制熱量，若飲食中完全移除半胱胺酸，小鼠體重仍明顯下降，且脂肪燃燒效率大幅提升。

研究指出，半胱胺酸濃度降低，可驅動負責儲存能量的白色脂肪細胞，轉變為能主動消耗熱量、維持體溫的棕色脂肪細胞，如同開啟了體內的「燃脂開關」。棕色脂肪有「人體內建暖爐」之稱，是目前燃脂療法研究的熱門焦點。

該中心主任柯萬（John Kirwan）博士表示，調控這類胺基酸可能是一種嶄新的燃脂策略，對肥胖症患者極具潛力。共同研究者斯塔德勒（Krisztian Stadler）博士則認為，相較於傳統節食，透過精準的分子介入，可能能夠更溫和、長期地改善體重與代謝狀況。

半胱胺酸廣泛存在於高蛋白的動物性食品中，包括雞蛋、乳製品、魚肉與紅肉。若在營養師指導下適度減少這些食物，改以豆腐、糙米等植物性蛋白取代，可能有助於控制體內半胱胺酸濃度。

儘管此研究仍處於早期階段，團隊強調，此結果為開發新型減重藥物或營養補充策略，提供了明確的生物標靶。未来若能在人體試驗中複製這項成果，將可能徹底改變目前減重與代謝疾病的治療方式。然而，目前尚未有針對人類的安全攝取指引，相關應用仍須臨床實證。

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