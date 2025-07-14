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健康 > 抗老養生 > 運動復健

重拾「 膝」望新選擇！ 微創關節鏡自體軟骨再生修復手術

2025/07/14 11:12

童綜合醫院骨科部醫師李宗翰表示，微創關節鏡自體軟骨再生修復手術，是藉由患者自體細胞的再生來修補受損關節。（記者歐素美攝）

童綜合醫院骨科部醫師李宗翰表示，微創關節鏡自體軟骨再生修復手術，是藉由患者自體細胞的再生來修補受損關節。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕依據衛生福利部2019年調查，台灣民眾膝關節退化盛行率為15%，有350萬國人受關節炎所苦，且有逐漸年輕化的趨勢。退化性關節炎好發於50歲以上的年齡層，但隨著近年來生活型態影響，造成50歲以下受關節疼痛所苦的患者逐年增加。

童綜合醫院骨科部醫師李宗翰表示，退化性膝關節炎主為膝關節軟骨磨損、關節周邊骨頭與組織產生病變，造成走路或活動時出現喀喀聲、痠痛、腫脹或關節僵硬無法打直等症狀，是常見的老年疾病，隨著年齡增長而造成膝蓋磨損越嚴重；但近年來發生在青壯年族群的人數也日趨增多，主要是因為運動過度或傷害、體重過重、長期負重工作等，都導致關節退化症狀提早出現。

童綜合醫院骨科部醫師李宗翰表示，退化性膝關節炎近年來發生在青壯年族群的人數，日趨增多。（記者歐素美攝）

童綜合醫院骨科部醫師李宗翰表示，退化性膝關節炎近年來發生在青壯年族群的人數，日趨增多。（記者歐素美攝）

李宗翰指出，退化性膝關節炎的治療方式主要分為保守治療與手術治療。保守治療是指藥物、注射、復健等治療，以及輔具設備的使用；若保守治療方式效果不彰，即建議進行手術治療，如關節鏡手術或人工膝關節置換手術。其中，膝關節置換手術對於嚴重持續疼痛或老年人而言，是一種最快速且有效的治療方式，但對於年輕患者來說卻有所顧慮，因為人工膝關節置換手術需切除已退化的硬骨或軟骨，對於細胞組織的破壞性高，且傷口與術後疼痛也大，而人工關節也有其使用年限，所以「微創關節鏡自體軟骨再生修復手術」應運而生。

「微創關節鏡自體軟骨再生修復手術」，傷口小，使用關節鏡採集患者少量健康軟骨，移植到有缺損的關節部位，整個過程約1小時左右即可完成，藉由患者自體細胞的再生來修補受損關節，不僅降低排斥作用發生，也避免傷害患部周遭組織細胞，保留原有膝蓋的結構與功能，術後約1個月就能明顯感受到膝功能的該善。

李宗翰表示，醫療技術不斷進步，許多手術方式因應患者需求而出現，因此擁有更多手術選擇，若患者因害怕開刀或低估膝蓋退化疼痛的嚴重性，延誤就醫可能造成關節退化情況加劇，造成手術選擇限縮或預後不佳。呼籲民眾若膝蓋疼痛持續1周以上，還伴隨緊繃或腫脹情形，就應該儘速找專科醫師進行診斷檢查與治療。

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