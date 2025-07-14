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健康網》阿茲海默症單株抗體療法 醫：延緩病情惡化無法治癒

2025/07/14 15:10

台北醫學大學附設醫院也引進阿茲海默症單株抗體療法。；圖為情境照。（圖取自freepik）

台北醫學大學附設醫院也引進阿茲海默症單株抗體療法。；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣65歲以上失智症人口數已超過35萬人，其中7成是阿茲海默症，是最常見的失智症類型。台北醫學大學附設醫院也引進阿茲海默症單株抗體療法。

北醫引進療法 完成首例注射

北醫附醫神經內科李薰華主任指出，阿茲海默症單株抗體藥物是美國食品藥物管理局（FDA）最新核可的失智症治療藥物，專為早期病人設計，可藉由清除腦中累積的類澱粉蛋白斑塊，延緩神經退化進程，提升病人生活品質與自理能力。

李薰華表示，過去病人若想接受此項療法，常需遠赴日本或其他國家，台灣於上月引進後，病人可於台灣完成治療，節省時間與金錢成本，而相較鄰近國家，台灣的治療更注重基因檢查的結果，提升藥物安全性。

台灣引進2種藥

衛生福利部台中醫院失智共照中心衛教資訊上，失智共照中心主任王星翰提醒，近期有兩種單株抗體可提供患者家屬和醫療團隊溝通後使用，分別是衛采藥廠的樂意保（Leqembi）及禮來藥廠的欣智樂（Kisunla），藉由移除腦類的類澱粉蛋白斑塊，以達成治療阿茲海默症的目的。即使單株抗體藥物為阿茲海默症治療帶來希望，也有專家學者認為，這些藥物僅能稍微延緩病情惡化，尚無法治癒阿茲海默症。

李薰華解釋，阿茲海默症單株抗體藥物治療並非適用於所有失智症病人，需經過一系列完整的神經影像、基因檢測與正子攝影檢查，才能判斷是否適合施打。近期診間有多位病人詢問相關療程，部分病人因疾病已進展至中重度、或未檢出明顯類澱粉蛋白累積，無法符合施打標準；也有病人因基因檢測顯示有APOE4型別，可能增加腦出血風險，建議尋求其他治療方法。

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