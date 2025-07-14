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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》非扳機指也不是關節炎 手背痛竟是「手掌肌肉」在求救

2025/07/14 21:05

鋼琴老師、打字員、設計師、家庭主婦或長時間滑手機、握筆的人易因重複過度用手，或姿勢不良，引發背側骨間肌發炎。（圖取自photoAC）

鋼琴老師、打字員、設計師、家庭主婦或長時間滑手機、握筆的人易因重複過度用手，或姿勢不良，引發背側骨間肌發炎。（圖取自photoAC）

文／林瑋德

王小姐（化名）是鋼琴老師，最近頻繁排練，結果左手背第3到第5指之間出現腫脹、疼痛，按壓和出力都會痛，甚至有時會感到無力。她曾經接受藥物治療和針灸，但效果有限，因而懷疑自己是關節炎或扳機指，但經過詳細問診、觸診及超音波檢查，才發現她的問題來自「背側骨間肌發炎」。

很多人以為手背痛一定是關節、肌腱或神經問題，其實手掌裡的「背側骨間肌」是常被忽略的重要原因。

背側骨間肌炎 好發族群一次看

背側骨間肌位於手掌骨之間，是控制手指外展的核心肌群。像鋼琴老師、打字員、設計師、家庭主婦或長時間滑手機、握筆的人，都容易因為重複使用或姿勢不良，讓這些深層小肌肉過度疲勞，進而引起慢性發炎。

常見的背側骨間肌痛會發生在第1指或是第3到第5指之間，可能延伸到小指掌側或手腕尺側，有時也會被誤診為神經壓迫或關節病變。

背側骨間肌痛 常見5症狀

●指縫或掌骨間深層悶痛。

●壓痛點明顯，外展手指會更痛。

●長時間用手後會加劇。

●手背繃緊、脹痛，影響握力與精細動作。

●有時會出現小指掌面或手腕尺側牽涉痛。

很多患者以為是關節炎或是神經壓迫，導致延誤正確治療。

背側骨間肌發炎的患者常見手背繃緊、脹痛，影響握力與精細動作；示意圖。（圖取自photoAC）

背側骨間肌發炎的患者常見手背繃緊、脹痛，影響握力與精細動作；示意圖。（圖取自photoAC）

背側骨間肌痛 診斷方法這樣做

透過詳細問診、局部壓痛檢查與超音波檢查，是診斷的關鍵。超音波可以清楚看到骨間肌是否腫脹、滑動不良或發炎。必要時，可用核磁共振（MRI）排除腫瘤或神經病變。

此外，短期的局部注射也可作為疼痛定位測試，確認是否來自骨間肌。

保守治療為主 極少數需手術

背側骨間肌痛的治療多以保守治療為主：

●休息與姿勢調整：減少長時間彈琴、打字或滑手機。

●短期護具：幫助手部減壓。

●物理治療：熱敷、超音波治療、筋膜放鬆。

●注射治療：

1.軟組織玻尿酸：改善滑動與發炎

2.增生療法（高濃度葡萄糖或PRP）促進修復

3.肉毒桿菌素注射：針對肌肉過度使用者，效果良好

極少數嚴重滑動障礙或肥大的患者才可能需要考慮手術。

定時休息+3復健動作 防復發

想避免復發，平時應適度休息，每30分鐘手部使用應休息5分鐘。建議可搭配以下3個簡易復健動作：

●手掌背側伸展：手掌朝下，另一手輕壓手背，維持20秒，重複10次。

●彈力帶手指外展訓練：5指套上彈力帶，慢慢外展，維持5秒，重複15次。

●尺神經滑動運動：手掌朝外，手腕下壓，頭部向側邊傾，維持5秒，幫助手部神經滑動。（或可參考此網頁動作

要提醒的是，手背痛不一定是關節或神經壓迫，背側骨間肌過度使用也是重要原因。及早正確診斷與治療，搭配復健運動與良好生活習慣，才能有效改善，並避免復發。（作者為維德骨科診所醫師、板橋生生優動兼任醫師）

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