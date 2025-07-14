健康網》懷舊「酸梅湯」 中醫：腸胃較虛酌放山楂

林本庭分享自製酸梅湯的做法：烏梅30克、山楂15克、洛神花10克、陳皮10克、甘草3克，加上幾顆桑椹與適量冰糖。（圖擷取自林本庭臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，來一杯酸梅湯，不僅消暑解渴，更是不少人心中的懷舊滋味。中醫師林本庭在臉書專頁分享自製酸梅湯的做法，也提醒，酸梅湯雖然普遍被認為能幫助消化、舒緩腸胃，但若飲用不當，反而可能對腸胃造成負擔；故腸胃比較虛弱的人，山楂可以再少一些。

林本庭分享自製酸梅湯的做法：烏梅30克、山楂15克、洛神花10克、陳皮10克、甘草3克，加上幾顆桑椹與適量冰糖。除了冰糖與桂花，其餘藥材建議先用水沖洗乾淨，並用2公升的水浸泡約30分鐘，再以大火煮滾轉小火熬煮40至50分鐘，最後依個人口味加入冰糖調味；若是腸胃較虛弱者，山楂的比例可適度減少。

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若腸胃比較虛弱的人，自煮時山楂可以再放少一些；示意圖。（圖取自photoAC）

林本庭補充，酸梅湯常見於喜宴桌上，但其中的成分可能與傳統配方有所不同。喜宴用的酸梅湯中，為了控制成本與增加酸香味，山楂的比例往往遠高於烏梅。「其實山楂雖有助於消食化積，但古書也記載『反伐脾胃升發之氣』，若本身飲食清淡、節食減量或蛋白質攝取不足，過度飲用反而可能造成腸胃不適，甚至出現腹瀉情形。」

若民眾想自行熬煮，可參考此配方，最後依個人喜好加入冰糖或蜂蜜，風味更佳。酸梅湯風味酸甜生津，是夏日清涼飲品的好選擇，但提醒民眾，仍需依個人體質與飲食狀況適量飲用，才能喝得健康又安心。

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