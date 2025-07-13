健康網》「涼拌山藥絲」超爽口 開胃小菜最討喜

涼拌山藥絲僅需將山藥切絲後，稍加調味即可享用；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對高溫炎夏，不少民眾食慾不振。台北農產運銷公司在其臉書專頁「臺北農產」分享一道清爽又簡單的開胃料理—涼拌山藥絲，不僅操作步驟簡便，更適合在家快速準備，成為許多人餐桌上的開胃小菜首選。只需切絲後，加入鰹魚醬油、少許蔥花、白芝麻即可。

涼拌山藥絲

根據分享，這道料理只需準備山藥、蔥花、白芝麻與日本鰹魚醬油（或其他淡口醬油）4種材料，即可完成。

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1. 山藥處理：將山藥洗淨、削皮後切成細絲。為避免氧化變黑，建議切好後先泡入清水中。

2. 調味完成：將山藥絲置入有深度的盤中，淋上適量鰹魚醬油，最後撒上少許蔥花與白芝麻即可食用。

北農說，削皮前戴手套可減少山藥黏液造成的皮膚搔癢；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

此外，北農也分享了2個實用小撇步：削皮前戴手套可減少山藥黏液造成的皮膚搔癢；而所謂「必殺技」則是將山藥放入加了一點食醋的熱水中川燙約5分鐘後立刻冰鎮，不僅方便去皮，也能進一步降低對肌膚的刺激。

完成後的涼拌山藥絲口感爽脆清甜，冰鎮過後風味更佳。不論是搭配白飯，或作為前菜單吃，都相當開胃。北農提醒，山藥含有豐富的膳食纖維與黏蛋白，是低卡、養胃又健康的食材，適合夏季輕食飲食選擇。喜愛日式風味的民眾不妨一試，讓家中餐桌多一味消暑好菜！

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