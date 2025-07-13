健康網》硬不久＝舉弱？ 醫：3關鍵先釐清

醫師表示，勃起時間短不等於陽痿，還可能與早發性射精、心理壓力、勃起困難有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕陽痿，是許多男性關注的健康議題，有時勃起時間不久，也會讓人懷疑自己是否有此問題。泌尿科醫師黃冠鈞於臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文分享，勃起時間短不一定就是性功能障礙，可能與早發性射精、心理壓力、勃起困難有關。

黃冠鈞表示，「陽痿」指的是在性行為中無法獲得或維持足夠硬度完成性交，且症狀持續超過6個月。事實上，勃起時間短不一定等於有性功能障礙，可能還有以下3個原因：

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● 高敏感度射精（早發性射精）：如果能勃起、插入、但幾分鐘內即射，可能是敏感度過高而非勃起功能障礙。這是可治療的狀況，不需恐慌。

●心理壓力、焦慮影響：面對親密關係時過度緊張、擔心表現，也可能導致提早射精或難以維持勃起。

●勃起功能障礙：若是勃起困難、無法進行性行為，則可能涉及血管、神經或荷爾蒙異常，需由專業泌尿科醫師評估。

醫師指出，面對親密關係過於緊張，也可能難以維持勃起時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃冠鈞指出，根據調查顯示，台灣每2人中就有1人可能面臨不舉的問題，這是男人之間不能說的秘密。然而造成不舉的原因有很多，勃起時間短只是其中一個。因此，他列出以下7個前兆，供男性自我檢測：

●晨勃頻率減少：陰莖在早晨自然勃起的頻率逐漸減少，反映血液循環發生了變化。

●夜尿、頻尿、尿不乾淨：當攝護腺肥大時，通常伴隨著夜尿、頻尿和尿液排出不暢順的症狀，攝護腺的問題可能進一步影響到陰莖的正常功能。

●勃起角度、長度、粗度變化：勃起時的角度下降，長度和粗度相較於年輕時有所減少，這可能與充血狀況變化相關。這樣的變化可能反映了陰莖組織的功能性改變，是性功能問題的表現。

●勃起硬度和持久度減少：勃起時可能不再像以前那麼堅硬，且難以維持足夠的時間，可能伴隨著性行為持久度下降的困擾。

●性慾減退：對性刺激的反應變得較弱，伴隨著對性行為的興趣減少，可能與男性荷爾蒙濃度下降有關。性慾的降低可能影響到性生活的品質，是潛在的陽痿前兆之一。

●壓力、焦慮、失眠：長期的情緒壓力、焦慮和失眠可能影響陰莖血管的循環，進而導致患者感到沮喪、焦慮和自卑。這些心理因素可能與陽痿的發展有直接關聯。

●肥胖與慢性病出現：當其他慢性疾病影響血管功能時，陽痿的症狀可能會最先在全身細小血管上表現出來。另外，肥胖可能引起男性荷爾蒙下降，進而影響勃起功能，增加陽痿風險。

黃冠鈞強調，若有出現上述情況，可主動尋求專業的醫療建議和治療，以維護男性性功能的健康。

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