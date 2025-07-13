自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》硬不久＝舉弱？ 醫：3關鍵先釐清

2025/07/13 21:30

醫師表示，勃起時間短不等於陽痿，還可能與早發性射精、心理壓力、勃起困難有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，勃起時間短不等於陽痿，還可能與早發性射精、心理壓力、勃起困難有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕陽痿，是許多男性關注的健康議題，有時勃起時間不久，也會讓人懷疑自己是否有此問題。泌尿科醫師黃冠鈞於臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文分享，勃起時間短不一定就是性功能障礙，可能與早發性射精、心理壓力、勃起困難有關。

黃冠鈞表示，「陽痿」指的是在性行為中無法獲得或維持足夠硬度完成性交，且症狀持續超過6個月。事實上，勃起時間短不一定等於有性功能障礙，可能還有以下3個原因：

● 高敏感度射精（早發性射精）：如果能勃起、插入、但幾分鐘內即射，可能是敏感度過高而非勃起功能障礙。這是可治療的狀況，不需恐慌。

●心理壓力、焦慮影響：面對親密關係時過度緊張、擔心表現，也可能導致提早射精或難以維持勃起。

●勃起功能障礙：若是勃起困難、無法進行性行為，則可能涉及血管、神經或荷爾蒙異常，需由專業泌尿科醫師評估。

醫師指出，面對親密關係過於緊張，也可能難以維持勃起時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，面對親密關係過於緊張，也可能難以維持勃起時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃冠鈞指出，根據調查顯示，台灣每2人中就有1人可能面臨不舉的問題，這是男人之間不能說的秘密。然而造成不舉的原因有很多，勃起時間短只是其中一個。因此，他列出以下7個前兆，供男性自我檢測：

●晨勃頻率減少：陰莖在早晨自然勃起的頻率逐漸減少，反映血液循環發生了變化。

●夜尿、頻尿、尿不乾淨：當攝護腺肥大時，通常伴隨著夜尿、頻尿和尿液排出不暢順的症狀，攝護腺的問題可能進一步影響到陰莖的正常功能。

●勃起角度、長度、粗度變化：勃起時的角度下降，長度和粗度相較於年輕時有所減少，這可能與充血狀況變化相關。這樣的變化可能反映了陰莖組織的功能性改變，是性功能問題的表現。

●勃起硬度和持久度減少：勃起時可能不再像以前那麼堅硬，且難以維持足夠的時間，可能伴隨著性行為持久度下降的困擾。

●性慾減退：對性刺激的反應變得較弱，伴隨著對性行為的興趣減少，可能與男性荷爾蒙濃度下降有關。性慾的降低可能影響到性生活的品質，是潛在的陽痿前兆之一。

●壓力、焦慮、失眠：長期的情緒壓力、焦慮和失眠可能影響陰莖血管的循環，進而導致患者感到沮喪、焦慮和自卑。這些心理因素可能與陽痿的發展有直接關聯。

●肥胖與慢性病出現：當其他慢性疾病影響血管功能時，陽痿的症狀可能會最先在全身細小血管上表現出來。另外，肥胖可能引起男性荷爾蒙下降，進而影響勃起功能，增加陽痿風險。

黃冠鈞強調，若有出現上述情況，可主動尋求專業的醫療建議和治療，以維護男性性功能的健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中