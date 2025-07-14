健康網》癌後別只躺著養病 研究：運動降死亡風險

研究發現，癌症患者在確診後若能持續規律運動，死亡風險可明顯降低；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症患者是否應在治療後進行運動？最新研究給出明確方向。恆新復健科診所醫師王思恒在其臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，一項刊登於國際期刊《GeroScience》的大型統合分析發現，癌症患者在確診後若能持續規律運動，死亡風險可明顯降低。

這項統合分析共納入151項研究、近150萬名癌症患者資料，結果顯示運動與多種癌症的死亡風險下降有顯著關聯，具體包括：

請繼續往下閱讀...

●乳癌：死亡風險降低31%。

●攝護腺癌：降低27%。

●大腸癌：降低29%。

●肺癌：降低24%。

王思恒呼籲：「癌後別只躺著養病！」無論是康復期患者或正在治療中的病患，都應與醫師討論，將運動納入整體治療計畫中；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒說明，運動之所以對癌症患者有益，可能與以下幾個生理機制相關：包括減少慢性發炎與氧化壓力、改善免疫監控功能、維持粒線體與基因穩定，進而幫助身體抵禦腫瘤惡化與治療副作用。

不過，研究也指出，目前尚無法明確界定「運動量」與「運動類型」的最佳建議，僅能確認運動與延長壽命之間具強烈正相關。王思恒呼籲：「癌後別只躺著養病！」無論是康復期患者或正在治療中的病患，都應與醫師討論，將運動納入整體治療計畫中。

即便體力有限，簡單的散步、伸展、或低強度訓練也可能對身體產生正向改變。對抗癌症，不只是藥物與治療的戰爭，適當的身體活動同樣是生存的一部分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法