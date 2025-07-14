自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》檸檬皮裹麵糊 農糧署：油炸更提味

2025/07/14 08:31

農糧署表示，檸檬果皮可與胡椒鹽、麵衣做搭配，用於入菜，幫助提味、增加香氣；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，檸檬果皮可與胡椒鹽、麵衣做搭配，用於入菜，幫助提味、增加香氣；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日來點清爽檸檬最對味！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，檸檬除了果肉可做成檸檬水享用外，其果皮還可與胡椒鹽、麵衣做搭配，用於入菜，幫助提味、增加香氣。

優利卡檸檬 綠、黃皮差異大公開

農糧署說明，國產檸檬以屏東、高雄為主要產地，其中，屏東有來自大武山的好水，加上日照充足、溫度穩定等特色，適合檸檬生長，產量占全臺7成以上，主要栽培品種為優利卡（Eureka），採收期涵蓋全年，並以7-9月為盛產期。

農糧署補充，台灣稱優利卡為「四季檸檬」或「有籽檸檬」，是製作果汁的主要原料，因台灣氣候濕熱，檸檬無法順利轉成金黃色，果農通常於7-8分熟、尚為綠色時便先行採收，兼具香氣與酸味的風味。

農糧署表示，市面上看到的黃皮檸檬，是透過溫濕度控制及貯藏氣體之調控後轉色而成，風味較為柔和，適合甜點烘培，與市售常見的進口黃檸檬屬於同一種。

檸檬皮用途 化身提味幫手

農糧署分享清洗檸檬的小訣竅，可以清水邊沖邊刷洗，再放入溫水中浸泡10-15分鐘。而檸檬除了取果肉榨汁外，皮也可用於甜點烘焙及入菜料理，不妨跟著以下步驟多學2招：

●檸檬胡椒鹽：材料有檸檬5顆、黑胡椒粒1/3杯、鹽1/4杯；做法為檸檬皮刨屑後，混入黑胡椒烘烤，再倒入鹽巴中拌勻；適合搭配燒烤、肉類料理。

●檸檬味麵衣：將檸檬皮刨屑後混入麵糊中，包裹油炸，可增加酸甜香氣；適合搭配海鮮、雞肉等食材。

檸檬多汁3步驟 2飲品必學

另外，檸檬除了上述入菜用，當然少不了製成檸檬水，作為消暑良伴。農糧署列出切出多汁檸檬的3個步驟：

1.切4刀：從1/3處切下4個邊。

2.對折擠：切下來的4個邊，對折擠出檸檬汁。

3.扭轉心：中心以擰毛巾方式扭轉。

農糧署分享切檸檬3招及2飲品製法。（圖取自農糧署臉書）

農糧署分享切檸檬3招及2飲品製法。（圖取自農糧署臉書）

切完後，農糧署分享製成檸檬水及薑汁檸檬氣泡飲的方法：

●檸檬水：用1顆檸檬、1300cc水的比例稀釋與調整，1杯富含維生素C的檸檬水就完成了。

●薑汁檸檬氣泡飲：以檸檬2顆、氣泡飲1000cc的比例調配，加入生薑泥即完成，不僅增添風味，還能幫助消化。

最後，農糧署提醒，在購買檸檬時，可挑選具有機、友善或產銷履歷等標章的農產品，或者從信譽良好的商家採購，以提升食用安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中