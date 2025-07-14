健康網》檸檬皮裹麵糊 農糧署：油炸更提味

農糧署表示，檸檬果皮可與胡椒鹽、麵衣做搭配，用於入菜，幫助提味、增加香氣；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日來點清爽檸檬最對味！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，檸檬除了果肉可做成檸檬水享用外，其果皮還可與胡椒鹽、麵衣做搭配，用於入菜，幫助提味、增加香氣。

優利卡檸檬 綠、黃皮差異大公開

農糧署說明，國產檸檬以屏東、高雄為主要產地，其中，屏東有來自大武山的好水，加上日照充足、溫度穩定等特色，適合檸檬生長，產量占全臺7成以上，主要栽培品種為優利卡（Eureka），採收期涵蓋全年，並以7-9月為盛產期。

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農糧署補充，台灣稱優利卡為「四季檸檬」或「有籽檸檬」，是製作果汁的主要原料，因台灣氣候濕熱，檸檬無法順利轉成金黃色，果農通常於7-8分熟、尚為綠色時便先行採收，兼具香氣與酸味的風味。

農糧署表示，市面上看到的黃皮檸檬，是透過溫濕度控制及貯藏氣體之調控後轉色而成，風味較為柔和，適合甜點烘培，與市售常見的進口黃檸檬屬於同一種。

檸檬皮用途 化身提味幫手

農糧署分享清洗檸檬的小訣竅，可以清水邊沖邊刷洗，再放入溫水中浸泡10-15分鐘。而檸檬除了取果肉榨汁外，皮也可用於甜點烘焙及入菜料理，不妨跟著以下步驟多學2招：

●檸檬胡椒鹽：材料有檸檬5顆、黑胡椒粒1/3杯、鹽1/4杯；做法為檸檬皮刨屑後，混入黑胡椒烘烤，再倒入鹽巴中拌勻；適合搭配燒烤、肉類料理。

●檸檬味麵衣：將檸檬皮刨屑後混入麵糊中，包裹油炸，可增加酸甜香氣；適合搭配海鮮、雞肉等食材。

檸檬多汁3步驟 2飲品必學

另外，檸檬除了上述入菜用，當然少不了製成檸檬水，作為消暑良伴。農糧署列出切出多汁檸檬的3個步驟：

1.切4刀：從1/3處切下4個邊。

2.對折擠：切下來的4個邊，對折擠出檸檬汁。

3.扭轉心：中心以擰毛巾方式扭轉。

農糧署分享切檸檬3招及2飲品製法。（圖取自農糧署臉書）

切完後，農糧署分享製成檸檬水及薑汁檸檬氣泡飲的方法：

●檸檬水：用1顆檸檬、1300cc水的比例稀釋與調整，1杯富含維生素C的檸檬水就完成了。

●薑汁檸檬氣泡飲：以檸檬2顆、氣泡飲1000cc的比例調配，加入生薑泥即完成，不僅增添風味，還能幫助消化。

最後，農糧署提醒，在購買檸檬時，可挑選具有機、友善或產銷履歷等標章的農產品，或者從信譽良好的商家採購，以提升食用安全。

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