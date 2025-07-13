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健康網》日頭炎炎4大皮膚殺手 中醫：睡飽飽顧美肌

2025/07/13 15:42

中醫指出，夏季皮膚病多由細菌感染、汗腺阻塞、蚊蟲叮咬或光感性皮膚反應所引起；示意圖。（圖取自freepik）

中醫指出，夏季皮膚病多由細菌感染、汗腺阻塞、蚊蟲叮咬或光感性皮膚反應所引起；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假才剛開始，很多人趁著好天氣出門踏青、玩水，結果才曬個太陽、流點汗，就發現手腳出現紅疹、搔癢，甚至一抓就痛。昌盛堂中醫診所中醫師於臉書專頁發文指出，這很可能是夏季常見的「皮膚過敏」或「皮膚病」，多由細菌感染、汗腺阻塞、蚊蟲叮咬或光感性皮膚反應所引起，可藉由穿排汗衣物、飲食及睡眠管理等方法加強預防。

夏季皮膚病4雷區

中醫表示，台灣夏天濕熱，環境潮濕悶熱、汗水分泌多，加上長時間戶外活動或衣著不當，很容易讓皮膚變得敏感脆弱，產生以下幾種常見問題：

●黴菌與細菌感染：若經常因為汗水悶著不乾、衣服潮濕未更換，給了細菌和黴菌滋生的空間，就容易引起汗斑、香港腳、股癬、毛囊炎、膿痂疹等病症，若有紅疹搔癢、冒水泡的情形，要更加注意。

●汗腺阻塞：悶熱導致汗液無法順利排出，容易出現痱子、汗疹，尤其小孩更容易中招。若流汗後有特別癢，或晚上睡覺時皮膚出現刺痛麻感，要特別留意。

●蚊蟲叮咬：夏天蚊蟲活躍，一不小心被咬後可能出現劇癢紅腫、水皰等反應，甚至引起叮咬性皮膚炎。若是一抓皮膚就破，甚至越抓越癢，也要當心。

●光感性皮膚反應：曝曬過久，有些人容易對陽光產生過敏反應，出現曬紅、起疹，甚至加重原有的黑斑或皮膚疾病。

日常舒緩與預防5招

●穿著透氣排汗材質衣物，戶外活動後盡快更換汗濕衣物。

●避免接觸草地、沙灘、水質不明的泳池，可使用野餐墊或泳池鞋減少刺激。

中醫提醒，想預防夏季皮膚病，外出時可鋪上野餐墊，避免肌膚直觸草地；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫提醒，想預防夏季皮膚病，外出時可鋪上野餐墊，避免肌膚直觸草地；圖為情境照。（圖取自freepik）

●洗澡水溫不要太高，保持皮膚乾爽，擦拭保濕乳液維持皮膚屏障。

●飲食避免油炸辛辣、甜食，減少體內濕熱與心火上擾。

●睡眠充足、心情穩定，加強免疫力，讓皮膚不輕易鬧脾氣。

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