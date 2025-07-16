自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》徐薇淩媽媽熬夜看女兒拚戰 暈眩症發作

2025/07/16 06:28

常見的頭暈與日常生活、身體的狀態有關，醫師建議有些食物忌口一 下；圖為情境照。（圖取自freepik）

常見的頭暈與日常生活、身體的狀態有關，醫師建議有些食物忌口一 下；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕旅美女子高爾夫好手徐薇淩在海外拚戰11年，媽媽呂尉嘉過去陪著愛女在美國征戰，近2年才「退休」，但徐薇淩日前拚戰LPGA錦標賽，媽媽熬夜守在電視機前，在家暈眩症發作差點摔倒、終於讓她徹底覺悟，該是收手的時候了。

呂尉嘉說，每回女兒在美國有比賽，自己過的是美國時間，一個星期會有2-4夜沒睡、等著開球前發個加油圖片、結束後發個祝福或安慰話語。很多人都勸她，「兒孫自有兒孫福，女兒長大了可以自己照顧自己，不必每場都關注」但是呂尉嘉覺得，自己就是媽媽，希望自己的關心，讓徐薇淩覺得自己並不孤獨，所以這兩年媽媽的睡眠時間是亂七八遭的，呂尉嘉笑的說：「自己是無役不與」，但畢竟歲月不饒人，終於身體抗議了。不過，媽媽倒也想得開，她說：「本週薇淩成績不好，剛好可以好好補眠，暈眩狀況會好轉」。

耳鼻喉科醫師蔡典倫在臉書專頁「暈眩旅程 蔡典倫醫師」中發文，他指出，常見的頭暈與日常生活、身體的狀態有關，例如前庭神經炎、良性陣發性姿態性眩暈（耳石脫落）、動暈症（暈車）等。不過有部分的眩暈則是與飲食、家族有著一定的關聯性，其中前庭性偏頭痛（或稱為偏頭痛性眩暈）就是其中一個。雖然以偏頭痛為主要名稱，但有部分患者卻會以持續一小段時間的眩暈、耳鳴、耳悶塞作為主要或是初始的表現形態，而症狀發作時可能會合併對於光、氣味或是聲音敏感的狀況。

蔡典倫對於前庭性偏頭痛/偏頭痛性眩暈，提供其飲食方向。

暈眩者對可能會影響腦部的血管或其他相關的神經傳遞物質，因而誘發偏頭痛、眩暈以及其他相關症狀，最好在身體狀況不佳下，

忌口下列食物：

酒精：紅葡萄酒誘發症狀的可能性較高。

巧克力：含有部分濃度的咖啡因。但研究顯示不含可可的白巧克力較不易造成症狀。

咖啡因：咖啡因會導致腦部的血管收縮而造成症狀。咖啡因含量：咖啡（100mg/ 杯）、低咖啡因（5mg/ 杯）、茶葉（50mg/ 杯）、可口可樂（30-40mg/ 罐）

MSG：除了人工味精外，亦富含於柴魚片、海帶、乾香菇、松茸等食物。

人造甜味劑：如阿斯巴甜。

富含酪胺酸食物
1.加工肉類：經由醃漬或煙燻的烹飪方式，或是以硝酸鹽、亞硝酸鹽加工的食材。如：熱狗、香腸、培根等。
2.堅果：核桃、杏仁、花生醬。
3.乳製品：特別是陳年起司。
4.蔬菜：泡菜、洋蔥、酸菜、橄欖。
5.水果：橘子、柳橙、鳳梨、檸檬、葡萄柚、酪梨、百香果、李子、覆盆子、乾果、木瓜、無花果、葡萄乾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中