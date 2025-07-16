健康網》徐薇淩媽媽熬夜看女兒拚戰 暈眩症發作

常見的頭暈與日常生活、身體的狀態有關，醫師建議有些食物忌口一 下；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕旅美女子高爾夫好手徐薇淩在海外拚戰11年，媽媽呂尉嘉過去陪著愛女在美國征戰，近2年才「退休」，但徐薇淩日前拚戰LPGA錦標賽，媽媽熬夜守在電視機前，在家暈眩症發作差點摔倒、終於讓她徹底覺悟，該是收手的時候了。

呂尉嘉說，每回女兒在美國有比賽，自己過的是美國時間，一個星期會有2-4夜沒睡、等著開球前發個加油圖片、結束後發個祝福或安慰話語。很多人都勸她，「兒孫自有兒孫福，女兒長大了可以自己照顧自己，不必每場都關注」但是呂尉嘉覺得，自己就是媽媽，希望自己的關心，讓徐薇淩覺得自己並不孤獨，所以這兩年媽媽的睡眠時間是亂七八遭的，呂尉嘉笑的說：「自己是無役不與」，但畢竟歲月不饒人，終於身體抗議了。不過，媽媽倒也想得開，她說：「本週薇淩成績不好，剛好可以好好補眠，暈眩狀況會好轉」。

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耳鼻喉科醫師蔡典倫在臉書專頁「暈眩旅程 蔡典倫醫師」中發文，他指出，常見的頭暈與日常生活、身體的狀態有關，例如前庭神經炎、良性陣發性姿態性眩暈（耳石脫落）、動暈症（暈車）等。不過有部分的眩暈則是與飲食、家族有著一定的關聯性，其中前庭性偏頭痛（或稱為偏頭痛性眩暈）就是其中一個。雖然以偏頭痛為主要名稱，但有部分患者卻會以持續一小段時間的眩暈、耳鳴、耳悶塞作為主要或是初始的表現形態，而症狀發作時可能會合併對於光、氣味或是聲音敏感的狀況。

蔡典倫對於前庭性偏頭痛/偏頭痛性眩暈，提供其飲食方向。

暈眩者對可能會影響腦部的血管或其他相關的神經傳遞物質，因而誘發偏頭痛、眩暈以及其他相關症狀，最好在身體狀況不佳下，

忌口下列食物：

●酒精：紅葡萄酒誘發症狀的可能性較高。

●巧克力：含有部分濃度的咖啡因。但研究顯示不含可可的白巧克力較不易造成症狀。

●咖啡因：咖啡因會導致腦部的血管收縮而造成症狀。咖啡因含量：咖啡（100mg/ 杯）、低咖啡因（5mg/ 杯）、茶葉（50mg/ 杯）、可口可樂（30-40mg/ 罐）

●MSG：除了人工味精外，亦富含於柴魚片、海帶、乾香菇、松茸等食物。

●人造甜味劑：如阿斯巴甜。

●富含酪胺酸食物：

1.加工肉類：經由醃漬或煙燻的烹飪方式，或是以硝酸鹽、亞硝酸鹽加工的食材。如：熱狗、香腸、培根等。

2.堅果：核桃、杏仁、花生醬。

3.乳製品：特別是陳年起司。

4.蔬菜：泡菜、洋蔥、酸菜、橄欖。

5.水果：橘子、柳橙、鳳梨、檸檬、葡萄柚、酪梨、百香果、李子、覆盆子、乾果、木瓜、無花果、葡萄乾。

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