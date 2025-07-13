活到老大腦跟著長到老！瑞典研究證實大腦終身會再生

最新研究指出，人類海馬迴在老年仍可持續生成新神經元，顛覆過往對大腦可塑性的認知；大腦示意圖。（法新社資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《SciTechDaily》報導，瑞典卡羅林斯卡學院研究團隊首度直接確認，人類大腦中的神經始祖細胞（neural progenitor cells）可持續產生新神經元，且活性可延續至老年。這項發現為成年後神經再生提供了直接證據，是神經科學領域的一項關鍵突破。

海馬迴（hippocampus）是大腦負責記憶、學習與情緒調節的重要區域。傳統觀點認為，成年後神經元不再生成。雖然該研究團隊在2013年曾透過分析DNA中的碳14含量，推估海馬迴存在新生神經元，但當時僅為間接證據，尚未能直接辨識出負責再生的細胞來源。

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為釐清這項長期爭議，研究團隊展開新一輪分析。他們使用單核RNA定序（single-nucleus RNA sequencing）、流式細胞儀與機器學習等方法，對從0歲到78歲的多個年齡層腦組織樣本進行檢測，旨在直接找出活躍的神經始祖細胞，並追蹤其分裂與分化的能力。

團隊成功辨識出從幹細胞到未成熟神經元的多個發育階段，其中許多細胞仍處於活躍的分裂期。這項發表於《科學》（Science）期刊的研究，進一步透過空間基因定位技術，確認這些新生細胞主要分布於海馬迴的齒狀迴（dentate gyrus）區域。

研究主持人弗里森（Jonas Frisén）教授表示，此結果證實了成年大腦中確實存在持續性的神經元新生過程。然而，研究也發現，不同個體間神經始祖細胞的數量差異極大，有些人數量眾多，有些人則幾乎沒有，這顯示大腦的再生能力可能因人而異，其背後原因尚待釐清。

儘管存在個體差異，此發現仍為理解大腦運作與老化機制提供了重要線索。團隊認為，這項成果可為未來開發刺激神經再生的療法，以治療神經退化性疾病與精神疾病，提供新的方向與潛在的細胞標靶。

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