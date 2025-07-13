健康網》週末恐熱帶系統發展 營養師列「5飲食原則」護關節

營養師分享，莓果類食物富含維生素C及水果多酚，有助於改善關節發炎；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕輕颱「百合」今（13日）晨生成，明後天掠過日本本州及北海道等地，對台灣無威脅；不過，週末恐有熱帶系統發展，對台的威脅不可小覷。這樣的降雨天氣，除了要擔心衣服曬不乾，不少民眾也有關節痛的問題，對此，好食課營養師張宜臻Lexie分享5個飲食建議：攝取全穀及未精製澱粉、鮭魚或鯖魚等深海魚、莓果類、雞蛋、深綠色蔬菜等。

張宜臻於臉書專頁發文指出，雖然目前國外研究尚未找到天氣與關節痛的關聯性，但許多民眾經常在下雨後出現疼痛感，而這份疼痛主要與關節發炎有關。因此，她列出以下5種有助於舒緩關節疼痛的飲食：

請繼續往下閱讀...

補足5營養素 遠離關節痛

●維生素B群及硒：精製糖容易促進身體發炎，若能以富含維生素B群及硒的全穀及未精製澱粉替換，如糙米、地瓜、馬鈴薯，則可幫助抗氧化，減少關節發炎受損。

營養師指出，地瓜、馬鈴薯等全穀及未精製澱粉可幫助減少關節發炎受損；示意圖。（圖取自freepik）

●Omega-3脂肪酸：研究發現，每週吃至少2次魚，如鮭魚、鯖魚，有較低的關節疾病活動指數（DAS28）分數，有助於減緩發炎反應，改善關節疼痛及腫脹感。

●維生素C及水果多酚：具有抗氧化、抗發炎及鎮痛的作用，食物來源如漿果類（藍莓、覆盆子和草莓）及石榴等水果，可減緩關節發炎。

●維生素D：可幫助鈣質吸收，維持骨骼健康，也能調節免疫，減緩關節發炎情形。沒日光曬的情況下，可多吃木耳、舞菇、日曬乾香菇、雞蛋等食材。

●維生素K：缺乏此營養素會造成軟骨鈣化，促進關節炎發生，因此可補充如菠菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜來改善。

除了靠飲食改善關節疼痛，張宜臻也表示，可以透過「熱敷疼痛處」來緩解，用毛巾熱敷或是泡熱水，幫助促進血液循環，舒緩肌肉痠痛，也減緩關節疼痛；另外，「活動筋骨」也有幫助，下雨天引發的關節痛不一定是關節炎，可能是缺乏運動導致，適度伸展筋骨，讓關節緩和一下，減少疼痛。

營養師提醒，雨天適度伸展筋骨、緩和關節，也有助於減少疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法